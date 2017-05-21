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Футболисты "Монако" покрасили волосы в красно-белый в честь чемпионства

Футболисты "Монако" отметили первое в XXI веке чемпионство клуба.

Игроки покрасили волосы в клубные красно-белые цвета.

Футболисты "Монако" покрасили волосы в красно-белый в честь чемпионства
Теги: Монако
Сегодня, 11:25
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2
(3)
№2 Написал: Sidhe (Сегодня, 11:38) #
  • -1
  •  (7)
online

Цитата: Стратег
в честь чемпионства Спартака.

wink


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№1 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 11:31) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Игроки Монако покрасили волосы в красно-белые цвета в честь чемпионства Спартака.
Регистрация: 29.10.2010
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