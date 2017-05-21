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Арсен Венгер: место в четверке - уже не такая привлекательная цель как раньше

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отметил, что не видит большой трагедии в том, чтобы не попасть в Лигу чемпионов.

"Место в четверке - уже не такая привлекательная цель как раньше, поскольку выплаты за телевизионные трансляции значительно поднялись. Непопадание в Лигу чемпионов больше не может повредить вам финансово. Я был здесь во времена, когда нам нужно было отбивать стоимость стадиона, и тогда такие выплаты нам были необходимы. Тем не менее, мы все равно хотим участвовать в лучшем соревновании", - цитирует Венгера Sky Sports.
Теги: Венгер Арсенал
Сегодня, 12:28
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№2 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 12:56) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Либо с переводом что-то не так, либо у Венгера параллельное мышление - начал с финансовой составляющей мысль, закончил спортивной. Де еще с таким плавным переходом...
Регистрация: 3.06.2014
№1 Написал: Приговор (Сегодня, 12:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
Соломку заранее стелит
Регистрация: 5.05.2017
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