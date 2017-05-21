Арсен Венгер: место в четверке - уже не такая привлекательная цель как раньше

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отметил, что не видит большой трагедии в том, чтобы не попасть в Лигу чемпионов."Место в четверке - уже не такая привлекательная цель как раньше, поскольку выплаты за телевизионные трансляции значительно поднялись. Непопадание в Лигу чемпионов больше не может повредить вам финансово. Я был здесь во времена, когда нам нужно было отбивать стоимость стадиона, и тогда такие выплаты нам были необходимы. Тем не менее, мы все равно хотим участвовать в лучшем соревновании", - цитирует Венгера Sky Sports.