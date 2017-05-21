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"Краснодар" в молодежном первенстве разгромил "Томь"

Молодежное первенство

30 тур

"Томь" - "Краснодар" 0:7

Голы: Уткин, 5, Игнатьев, 20 (пен.), Сулейманов, 40, Текучёв, 56, Игнатьев, 75, 89, 90+2

"Томь": Зубчихин (Пшеничников, 46), Баблюк (Рыбин, 85), Карымов, Зарубин (Лаев, 55), Огарев, Лысков, Антух, Файзулин, Антипов (Фомченко, 75), Кузьмин, Рыков (Кононенко, 67)

"Краснодар": Федюшкин, Гогличидзе, Бородин, Мартынов (Иванов, 52), Бочко, Голубев (Черников, 53), Текучёв (Куражов, 56), Уткин (Самаренкин, 64), Григорян (Сергеев, 63), Сулейманов, Игнатьев

Предупреждения: Файзулин, 34, Антипов, 35, Огарев, 60, Бородин, 67, Иванов, 83

Удаления: Лысков, 19
Теги: Краснодар Томь
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