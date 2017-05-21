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ЦСКА представил форму на следующий сезон

ЦСКА представил новую форму команды на сезон-2017/18.

Армейцы выйдут в новой экипировке на матч 30-го тура чемпионата России против "Анжи".

ЦСКА представил форму на следующий сезон
Теги: ЦСКА
Сегодня, 13:22
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№3 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:31) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Многовато пафоса)
А форма ничего. Мне нравится.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№2 Написал: Sidhe (Сегодня, 13:31) #
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online

На барахолке брали? Или сами шили?
Цитата: Black Fox
Акинфеев как бы задумался "Ну не пидоры ли?"

Не ему задумываться


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 13:30) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Акинфеев как бы задумался "Ну не пидоры ли?" Позы реально какие-то вызывающие.

Ну а форма ничего так, бывало и хуже.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
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