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Болельщики "Спартака" подрались друг с другом на гостевом секторе
Болельщики "Спартака" устроили потасовку на гостевом секторе в матче 30-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом", сообщает в своем твиттере журналист Дмитрий Егоров.
Сообщается, что произошла драка между разными группировками болельщиков красно-белых. О причинах ничего неизвестно.
Сообщается, что произошла драка между разными группировками болельщиков красно-белых. О причинах ничего неизвестно.
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