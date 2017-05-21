Болельщики "Спартака" подрались друг с другом на гостевом секторе

Болельщики "Спартака" устроили потасовку на гостевом секторе в матче 30-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом", сообщает в своем твиттере журналист Дмитрий Егоров.Сообщается, что произошла драка между разными группировками болельщиков красно-белых. О причинах ничего неизвестно.