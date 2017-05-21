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Болельщики "Спартака" подрались друг с другом на гостевом секторе

Болельщики "Спартака" устроили потасовку на гостевом секторе в матче 30-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом", сообщает в своем твиттере журналист Дмитрий Егоров.

Сообщается, что произошла драка между разными группировками болельщиков красно-белых. О причинах ничего неизвестно.
Сегодня, 16:24
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№4 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 16:57) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: soloz
Свинья и на ТРИБУНЕ СВИНЬЯ!1 БУГА_ГА!! joy

зенит говно)
Регистрация: 3.11.2016
№3 Написал: 22911 СПБ (Сегодня, 16:56) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Свиньи....
Регистрация: 16.11.2014
№2 Написал: soloz Россия (Сегодня, 16:40) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Свинья и на ТРИБУНЕ СВИНЬЯ!1 БУГА_ГА!! joy
Регистрация: 14.12.2016
№1 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 16:39) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Можно догадаться из за чего.Одни говорили что Туле сливать нельзя,другие что можно)))


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
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