"Арсенал" в Туле разгромил "Спартак" и избежал прямого вылета в ФНЛ

В матче 30-го тура чемпионата России "Спартак" с крупным счетом проиграл "Арсеналу". Тульская команда сыграет в стыковых матчах с "Енисеем" за право остаться в РФПЛ.Чемпионат России30 турРасич, 3, 66, Максимов, 25"Арсенал": Габулов, Сунзу (Денисов, 46), Григалава, Беляев, Кирилл Комбаров, Александров, Берхамов (Шевченко, 75), Бурчану, Максимов (Горбатенко, 48), Думбия, Расич."Спартак": Песьяков, Тигиев (Зобнин, 58), Боккетти, Маурисио, Джикия, Фернандо, Глушаков, Самедов (Дмитрий Комбаров, 56), Попов (Ананидзе, 64), Промес, Луис Адриано.Удаления: Джикия, 14