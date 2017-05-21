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"Арсенал" в Туле разгромил "Спартак" и избежал прямого вылета в ФНЛ
В матче 30-го тура чемпионата России "Спартак" с крупным счетом проиграл "Арсеналу". Тульская команда сыграет в стыковых матчах с "Енисеем" за право остаться в РФПЛ.
Чемпионат России
30 тур
"Арсенал" - "Спартак" 3:0
Гол: Расич, 3, 66, Максимов, 25
"Арсенал": Габулов, Сунзу (Денисов, 46), Григалава, Беляев, Кирилл Комбаров, Александров, Берхамов (Шевченко, 75), Бурчану, Максимов (Горбатенко, 48), Думбия, Расич.
"Спартак": Песьяков, Тигиев (Зобнин, 58), Боккетти, Маурисио, Джикия, Фернандо, Глушаков, Самедов (Дмитрий Комбаров, 56), Попов (Ананидзе, 64), Промес, Луис Адриано.
Удаления: Джикия, 14
Чемпионат России
30 тур
"Арсенал" - "Спартак" 3:0
Гол: Расич, 3, 66, Максимов, 25
"Арсенал": Габулов, Сунзу (Денисов, 46), Григалава, Беляев, Кирилл Комбаров, Александров, Берхамов (Шевченко, 75), Бурчану, Максимов (Горбатенко, 48), Думбия, Расич.
"Спартак": Песьяков, Тигиев (Зобнин, 58), Боккетти, Маурисио, Джикия, Фернандо, Глушаков, Самедов (Дмитрий Комбаров, 56), Попов (Ананидзе, 64), Промес, Луис Адриано.
Удаления: Джикия, 14
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