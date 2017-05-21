Опрос:

Кто займет 2 место?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Арсенал" в Туле разгромил "Спартак" и избежал прямого вылета в ФНЛ

В матче 30-го тура чемпионата России "Спартак" с крупным счетом проиграл "Арсеналу". Тульская команда сыграет в стыковых матчах с "Енисеем" за право остаться в РФПЛ.

Чемпионат России

30 тур

"Арсенал" - "Спартак" 3:0

Гол: Расич, 3, 66, Максимов, 25

"Арсенал": Габулов, Сунзу (Денисов, 46), Григалава, Беляев, Кирилл Комбаров, Александров, Берхамов (Шевченко, 75), Бурчану, Максимов (Горбатенко, 48), Думбия, Расич.

"Спартак": Песьяков, Тигиев (Зобнин, 58), Боккетти, Маурисио, Джикия, Фернандо, Глушаков, Самедов (Дмитрий Комбаров, 56), Попов (Ананидзе, 64), Промес, Луис Адриано.

Удаления: Джикия, 14
Сегодня, 16:49
Напечатать
23
(2)
№23 Написал: Гастэряну (Сегодня, 17:01) #
  • 0
  •  (2)
online

федун денег на подкуп зажал, судьи отработали объективно - итог но табло.
Регистрация: 25.02.2016
№22 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 17:01) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartacus1971
Рад за Арсенал и за крыс,получили за тот матч в -17,когда отказали нам в переносе.

точно, я и забыл про тот матч с Крысами.
Да поделом им.
Регистрация: 22.09.2007
№21 Написал: Шмайхель (Сегодня, 17:01) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Не хрен было после матча с Тереком чемпионство праздновать!!!
Праздновать нужно ПОСЛЕ завершения чемпионата!

Да забыли и проехали..Кому и что доказывать? Уж не лошадям же с бомжами ,которые отстали на бесконечность,по футбольным меркам.


--------------------
..ю.а - дура ! Глушак - молодец !
Регистрация: 24.04.2017
№20 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Сегодня, 17:01) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Cruelman
Я думаю эта игра наглядно показала, кого не должно быть на следующий год в Спартаке, надеюсь Каррера сделает свой вывод

Игра показала, что спартак оказался не на том полюсе....!!! smile
Регистрация: 21.03.2010
№19 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 17:00) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Шмайхель
Значит " Арсенал - Енисей ". Не в огорчение тулякам.,

Очень хочу, чтобы было именно ОГОРЧЕНИЕ!
Тихонову и его "Енисею" желаю ПОБЕДЫ в стыковых матчах!
Регистрация: 6.08.2008
№18 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 17:00) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Спартак - ЧЕМПИОН!!!
Регистрация: 11.06.2016
№17 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 17:00) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Ну и ладно, теперь Массимо окончательно отсеет ненужных, а летом прикупит необходимых


--------------------
Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№16 Написал: Шмайхель (Сегодня, 16:59) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Значит " Арсенал - Енисей ". Не в огорчение тулякам.,но пора Красноярску, во главе с Андреем Тихоновым, попробовать собственные силы в п-л.


--------------------
..ю.а - дура ! Глушак - молодец !
Регистрация: 24.04.2017
№15 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 16:59) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ключевой момент игры,удаление игрока,почти весь матч играли в 10 человек.А так конечно не настроились,да и состав эксперементальный.Рад за Арсенал и за крыс,получили за тот матч в -17,когда отказали нам в переносе.
Регистрация: 12.02.2013
№14 Написал: Cruelman Иркутск (Сегодня, 16:58) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я думаю эта игра наглядно показала, кого не должно быть на следующий год в Спартаке, надеюсь Каррера сделает свой вывод


--------------------
Люби Спартак в себе, а не себя в Спартаке (с)
Регистрация: 14.04.2014
№13 Написал: малкавиан Санта-Моника (Сегодня, 16:58) #
  • +4
  •  (4)
online

Так и было задумано - просто решили вытащить Арсенал. Аленичев снова будет тренером.
Непонятны разочарованные стоны спартачей.


--------------------
в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011
№12 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 16:58) #
  • +4
  •  (4)
online

Цитата: Lord_Vik
Песьяков Тигиев Маурисио это не подоснова.

А Боккетти?
Говноигра в исполнении Спартака и удручающий результат.

Не хрен было после матча с Тереком чемпионство праздновать!!!
Праздновать нужно ПОСЛЕ завершения чемпионата!
Регистрация: 6.08.2008
№11 Написал: Black Fox (Сегодня, 16:58) #
  • +6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Народ взбунтовался! Говорят, чемпион - не настоящий!


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№10 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 16:58) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
если АРСЕНАЛ победил СПАРТАК...а СПАРТАК зенит..то АРСЕНАЛ сильнее зенита...как то так.. smirk
Регистрация: 6.09.2013
№9 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Сегодня, 16:58) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Молодцы сектанты!!! Зачем им очки? А пара-тройка лимонов баксов на халявный чемпионский банкет не лишние! Ай да Федун! bowtie
Регистрация: 21.03.2010
№8 Написал: stepanmlc (Сегодня, 16:58) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Смазали концовку сезона, но МЫ ЧЕМПИОНЫ и неибет)


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№7 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 16:57) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хрен с ним со счетом,а за болельщиков стыдно.Нафига было кресла ломать и сжигать?


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№6 Написал: debil (Сегодня, 16:57) #
  • 0
  •  (0)
online

Яйца яйца яйца не омлет ребров пощупай все на месте
Регистрация: 30.06.2016
№5 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 16:57) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Арсенал - молодцы! Бердыев - позор тренеру Зенита.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№4 Написал: avnik море (Сегодня, 16:56) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зря не стали с Мутко самогон пить... Ничейку бы минимум слабали...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№3 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 16:56) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну вот и хорошо.
Песьяков Тигиев Маурисио это не подоснова.
Это Спартак 2.
Дон сделает правильные выводы.
Регистрация: 22.09.2007
№2 Написал: Doktoroff СПБ (Сегодня, 16:55) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Стыдоба, однако...
Регистрация: 26.04.2008
№1 Написал: GS Москва (Сегодня, 16:55) #
  • -2
  •  (8)
online

Полезный холодный душ.
Меньше будут летом праздновать, достаточно уже напраздновались.
Регистрация: 22.09.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.