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"Зенит" с уверенным счетом выиграл у "Локомотива"

"Локомотив" на своем поле в 30-м туре чемпионата России уступил "Зениту".

Чемпионат России

30 тур

"Локомотив" - "Зенит" 0:2

Голы: Кокорин, 35, Данни, 85

"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, И. Денисов, Тарасов, (Баринов, 57), Фернандеш, Ал. Миранчук, Майкон, (Касаев, 74), Ари.

"Зенит": Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков, Цаллагов, Маурисио, (Эрнани, 90+1), Жулиано, Данни, Кокорин, (Молло, 90+1), Дзюба, (Кержаков, 90).

Предупреждения: Гилерме, 37, Фернандеш, 38, Денисов, 42, Дзюба, 42, Пейчинович, 86
Сегодня, 16:57
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№10 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:02) #
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Болеет за:
«Зенит»
чимпиёнов отъепали, а они здесь трутся laughing


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№9 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Норм. Последний матч сезона на позитиве.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№8 Написал: vlees1 (Сегодня, 17:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А где будут играть,на обоссаном стадионе?на ле больше 20 не придет worried
Регистрация: 13.05.2017
№7 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:00) #
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online

сёмин и луческу..
пора обоим на пенсию..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№6 Написал: 22911 СПБ (Сегодня, 17:00) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ziggy
Позитивный заголовок. С учетом, между какими он. Уверенно остался в ЛЕ!
Арсенал уверенно вставил шемпиону....
Регистрация: 16.11.2014
№5 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 17:00) #
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online

А КАКОЙ СЧЕТ НЕУВЕРЕННЫЙ?*???
Регистрация: 22.11.2014
№4 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 16:59) #
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online

надо нам Данни пописать
Регистрация: 20.04.2016
№3 Написал: следующий (Сегодня, 16:59) #
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online
Болеет за:
«Челси»
Привет Дзюбе.
Регистрация: 14.12.2012
№2 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 16:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Позитивный заголовок. С учетом, между какими он. Уверенно остался в ЛЕ!


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№1 Написал: vlees1 (Сегодня, 16:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
joy joy joy
Регистрация: 13.05.2017
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