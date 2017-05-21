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"Зенит" с уверенным счетом выиграл у "Локомотива"
"Локомотив" на своем поле в 30-м туре чемпионата России уступил "Зениту".
Чемпионат России
30 тур
"Локомотив" - "Зенит" 0:2
Голы: Кокорин, 35, Данни, 85
"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, И. Денисов, Тарасов, (Баринов, 57), Фернандеш, Ал. Миранчук, Майкон, (Касаев, 74), Ари.
"Зенит": Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков, Цаллагов, Маурисио, (Эрнани, 90+1), Жулиано, Данни, Кокорин, (Молло, 90+1), Дзюба, (Кержаков, 90).
Предупреждения: Гилерме, 37, Фернандеш, 38, Денисов, 42, Дзюба, 42, Пейчинович, 86
Чемпионат России
30 тур
"Локомотив" - "Зенит" 0:2
Голы: Кокорин, 35, Данни, 85
"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, И. Денисов, Тарасов, (Баринов, 57), Фернандеш, Ал. Миранчук, Майкон, (Касаев, 74), Ари.
"Зенит": Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков, Цаллагов, Маурисио, (Эрнани, 90+1), Жулиано, Данни, Кокорин, (Молло, 90+1), Дзюба, (Кержаков, 90).
Предупреждения: Гилерме, 37, Фернандеш, 38, Денисов, 42, Дзюба, 42, Пейчинович, 86
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