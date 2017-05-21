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18:47
Массимо Каррера: это поражение никак не влияет на то, что совершили ребята в этом чемпионате (53)
Массимо Каррера: это поражение никак не влияет на то, что совершили ребята в этом чемпионате (53)
18:15
Сергей Ткачев: должны были умирать на поле, а получился, б**, детский садик. Если кто по лицу получит, будет правильно (5)
Сергей Ткачев: должны были умирать на поле, а получился, б**, детский садик. Если кто по лицу получит, будет правильно (5)
18:14
Алексей Герасименко: безобразие что "Зенит" без Лиги Чемпионов, но, думаю Луческу нужно дать поработать (8)
Алексей Герасименко: безобразие что "Зенит" без Лиги Чемпионов, но, думаю Луческу нужно дать поработать (8)
17:51
Мирча Луческу: если бы не условия в матче с "Тереком", "Зенит" сейчас был бы в Лиге чемпионов (25)
Мирча Луческу: если бы не условия в матче с "Тереком", "Зенит" сейчас был бы в Лиге чемпионов (25)
"Ювентус" - чемпион Италии в шестой раз подряд
В матче 37-го тура чемпионата Италии "Ювентус" обыграл "Кротоне" со счетом 3:0. Эта победа гарантировала туринцам чемпионский титул за тур до окончания чемпионата.
Чемпионат Италии
37 тур
"Ювентус" - "Кротоне" 3:0
Голы: Манджукич, 12, Дибала, 39, Сандро, 83
"Ювентус": Буффон, Алвес, Сандро, Бонуччи, Бенатиа, Маркизио (Лемина, 74), Пьянич (Ринкон, 84), Куадрадо (Барцальи, 70), Игуаин, Дибала, Манджукич
"Кротоне": Кордац, Рози (Сампиризи, 34), Чеккерини, Феррари, Мартелла, Барберис, Рохден (Акости, 78), Кризетиг, Налини, Тонев (Нванкво, 56), Фальчинелли
Предупреждения: Мартелла, 76, Алвес, 89
Чемпионат Италии
37 тур
"Ювентус" - "Кротоне" 3:0
Голы: Манджукич, 12, Дибала, 39, Сандро, 83
"Ювентус": Буффон, Алвес, Сандро, Бонуччи, Бенатиа, Маркизио (Лемина, 74), Пьянич (Ринкон, 84), Куадрадо (Барцальи, 70), Игуаин, Дибала, Манджукич
"Кротоне": Кордац, Рози (Сампиризи, 34), Чеккерини, Феррари, Мартелла, Барберис, Рохден (Акости, 78), Кризетиг, Налини, Тонев (Нванкво, 56), Фальчинелли
Предупреждения: Мартелла, 76, Алвес, 89
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