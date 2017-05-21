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"Ювентус" - чемпион Италии в шестой раз подряд

В матче 37-го тура чемпионата Италии "Ювентус" обыграл "Кротоне" со счетом 3:0. Эта победа гарантировала туринцам чемпионский титул за тур до окончания чемпионата.

Чемпионат Италии

37 тур

"Ювентус" - "Кротоне" 3:0

Голы: Манджукич, 12, Дибала, 39, Сандро, 83

"Ювентус": Буффон, Алвес, Сандро, Бонуччи, Бенатиа, Маркизио (Лемина, 74), Пьянич (Ринкон, 84), Куадрадо (Барцальи, 70), Игуаин, Дибала, Манджукич

"Кротоне": Кордац, Рози (Сампиризи, 34), Чеккерини, Феррари, Мартелла, Барберис, Рохден (Акости, 78), Кризетиг, Налини, Тонев (Нванкво, 56), Фальчинелли

Предупреждения: Мартелла, 76, Алвес, 89
Теги: Ювентус
Сегодня, 18:22
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№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 18:38) #
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Во-во-во-во! Вот и мы так... Теперь.
Регистрация: 3.03.2007
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