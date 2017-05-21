"Ювентус" - чемпион Италии в шестой раз подряд

В матче 37-го тура чемпионата Италии "Ювентус" обыграл "Кротоне" со счетом 3:0. Эта победа гарантировала туринцам чемпионский титул за тур до окончания чемпионата.Чемпионат Италии37 турМанджукич, 12, Дибала, 39, Сандро, 83"Ювентус": Буффон, Алвес, Сандро, Бонуччи, Бенатиа, Маркизио (Лемина, 74), Пьянич (Ринкон, 84), Куадрадо (Барцальи, 70), Игуаин, Дибала, Манджукич"Кротоне": Кордац, Рози (Сампиризи, 34), Чеккерини, Феррари, Мартелла, Барберис, Рохден (Акости, 78), Кризетиг, Налини, Тонев (Нванкво, 56), ФальчинеллиПредупреждения: Мартелла, 76, Алвес, 89