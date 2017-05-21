Михаил Поленов: идиотизм: 12 часов льёт дождь, а людей не пускают на стадион с зонтиками

Комментатор Михаил Поленов в эксклюзивном интервью корреспондентуИвану Долинину рассказал о том, что он думает о вылете "Крыльев" и повышенных мерах безопасности на игре в Самаре из-за антитеррористических учений.- Нет, даже когда начал комментировать, только на минуте десятой понял, что возможен вариант, при котором "Крылья" вылетают. Во-первых, не верил в поражение "Крыльев" сегодня, во-вторых, не верил, что "Ростов" проиграет "Оренбургу". Так что сегодня слишком много сошлось. Я понимаю жителей Самары, это очень тяжелый удар, но по тому, как складывался матч, все было закономерно.Мне очень жалко, что один из определяющих моментов игры, стал привоз Башкирова, с которым я в хороших отношениях, мне было сложно найти правильные слова, чтобы и правду сказать ему, и не обидеть. Но мы видели, как он реагировал, о скамейку чуть руку не сломал.- Ну не все надо сводить к играм с прямыми конкурентами. В таком случае мы дискридетируем победу над "Спартаком" те яркие пятна, которые были по этому сезону. Это комплимент нашему чемпионату, что до конца идет борьба и может вылететь три команды. А вот заслужено или нет, разбирая сезон, можно вспомнить очень неудачное начало, победа через целых два месяца, откровенно неудачные матчи, например, с "Оренбургом"... Но мне сложно сказать, что "Крылья" не заслужили остаться в премьер-лиге, так же можно сказать и про "Арсенал", про какую-нибудь другую команду. Но так сложилось, это футбол, это математика и это жизнь.- Такая ситуация могла произойти и в Самаре. Состав "Спартака" был близок к боевому, "Арсенал" это команда, которую нельзя обвинить в отсутствии боевых качеств, я не думаю, что "Спартак" отдал игру. Просто свой последний шанс "Арсенал" сумел использовать.- Я бы не сказал, что кто-то лучше, за последние годы наши клубы приучили, что даже при удачной жеребьевке, они испытывают проблемы. Наш чемпионат очень ровный, но надо смотреть правде в глаза, мне не кажется, что наш чемпионат становится сильнее. ЦСКА ли, "Зенит", "Спартак" или "Локомотив" это вопрос второй, кто играет в еврокубках, важно, как мы развиваемся внутри чемпионата. У ЦСКА финансовые трудности, отсутствие Еременко ослабляет команду, может быть как раз "Зенит" станет сильнее этим летом, но это сила задним умом. "Зенит" тоже рвался в Лигу Чемпионов, достоин он или нет - все это разговоры очень сторонние. Я не знаю, что лучше для чемпионата... Лучше всего выходить из группы ЛЧ и доходить до полуфинала.- Я надеюсь, что это прочитают руководители тех органов, которые занимаются безопасностью. Это не нормально. Мы имеем опыт, например, чемпионата Европы во Франции, которая разрывается последнее время террактами, но там такого не было. Да, безопасности не бывает слишком много. Но когда не пускают журналистов с планшетами и ноутбуками на стадион - это идиотизм. Это не те меры, которые обеспечивают безопасность. 12 часов в городе идет дождь, а людей не пускают с зонтиками. Это ситуация, очень свойственная нашей стране, когда вместе с водой выплескивают ребенка. Надо для отчета, чтобы показать, это произошло. Мы провели Олимпиаду в Сочи и провели ее на высоком уровне, там этого не было. Есть стюарды, надо стремиться к тому, чтобы обеспечивать безопасность без оружия и погон. Есть международной опыт, который надо перенимать, - заявил Поленов.