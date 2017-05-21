Массимо Каррера: это поражение никак не влияет на то, что совершили ребята в этом чемпионате

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал крупное поражение команды от тульского "Арсенала" (0:3)."Когда играешь против более мотивированной команды, проигрываешь. Какие могут быть эмоции? Это поражение никак не влияет на то, что совершили ребята в этом чемпионате. В этом сезоне они совершили нечто великолепное", - сказал Каррера.