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Массимо Каррера: это поражение никак не влияет на то, что совершили ребята в этом чемпионате

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал крупное поражение команды от тульского "Арсенала" (0:3).

"Когда играешь против более мотивированной команды, проигрываешь. Какие могут быть эмоции? Это поражение никак не влияет на то, что совершили ребята в этом чемпионате. В этом сезоне они совершили нечто великолепное", - сказал Каррера.
Теги: Каррера Спартак Арсенал Тула
Сегодня, 18:47
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53
(6)
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№53 Написал: Daniel Solyanik (Сегодня, 20:02) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SPV
Даже и не смотрел сегодняшний матч, был уверен что Спартак будет валять дурака и проиграет , Арсеналу победа нужнее была


и я. вообще надо было туда всех запасных какие есть по полям отправить..
Регистрация: 23.05.2015
№52 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 20:00) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kuzz
Зине вообще нах ничего не нужно деньги капают и хорошо, Мирчу только за всех столько наплакал, что Нева скоро из берегов выйдет

Ну-ну... А у вас не капают?
То что сейчас происходит в Зените - это только вина румына. Если ты не очередное трололо, то прекрасно это понимаешь.

Цитата: SPV
Даже и не смотрел сегодняшний матч, был уверен что Спартак будет валять дурака и проиграет , Арсеналу победа нужнее была

Да вы продажные получается? laughing
Регистрация: 28.01.2016
№51 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:57) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
между строк читается: "я в акуе"


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№50 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 19:56) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: AnK.
Просто плюнули в лицо болельщикам!

Да тут дело не в этом.Тут как раз что болельщики плюнули в лицо команде своим поведением.Ну проиграли Арсеналу,при чем даже не факт что это договорняк,а просто ребята перебухали пока праздновали и вышли как сонные мухи...Ничего в этом страшного нет.


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№49 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 19:53) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Даже и не смотрел сегодняшний матч, был уверен что Спартак будет валять дурака и проиграет , Арсеналу победа нужнее была
Регистрация: 2.02.2012
№48 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:53) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Чтобы чемпион проигрывал 15 команде, нужно чтобы уровень чемпионата был очень сильным. Про наш чемпионат в таком свете сказать нельзя.
Да и как-не пристало топам проигрывать командам борющимся за выживание, Амкару с вами не повезло, Терек не умеет пока играть большие гостевые матчи, а вот слить дружественной Туле, тут сам бог велел.


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№47 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 19:50) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ssakoll2
Ой да забей! )))) Тут два года ваши припоминали последний матч Зенита со Спартаком, когда Зениту нах ничего не надо было. А Спартак, это не Арсенал всё-же. Они из трусов выпрыгивали тогда. И счет 2-1 всего получился.

Зине вообще нах ничего не нужно деньги капают и хорошо, Мирчу только за всех столько наплакал, что Нева скоро из берегов выйдет
Регистрация: 30.08.2009
№46 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 19:46) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ой да забей! )))) Тут два года ваши припоминали последний матч Зенита со Спартаком, когда Зениту нах ничего не надо было. А Спартак, это не Арсенал всё-же. Они из трусов выпрыгивали тогда. И счет 2-1 всего получился.
Регистрация: 28.01.2016
№45 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 19:46) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sidhe
Цитата: Red_Dragon
во первых полсостава было в лазарете

А во-вторых, конский нап вышел на пустые ворота, развернулся и отпасовал к центральному кругу, чтоб не дай бог не забить! Ослов лечи, ветеринар ушастый, НАМ чернуха не пролезет!

Я не считаю нужным что либо доказывать спартачам-проституткам. причем вы шлю.хи хронические, куда вам до дзюбы
Регистрация: 18.03.2017
№44 Написал: Campos Москва (Сегодня, 19:44) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Это поражение никак не влияет на то, что совершили ребята в этом чемпионате. В этом сезоне они совершили нечто великолепное


Ну и точка.

Прощай Чемпионат 2016/2017, Да Здравствует Новый 2017/ 2018!!!!!
Регистрация: 26.12.2008
№43 Написал: Sidhe (Сегодня, 19:39) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Red_Dragon
во первых полсостава было в лазарете

А во-вторых, конский нап вышел на пустые ворота, развернулся и отпасовал к центральному кругу, чтоб не дай бог не забить! Ослов лечи, ветеринар ушастый, НАМ чернуха не пролезет!


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№42 Написал: AnK. (Сегодня, 19:38) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Просто плюнули в лицо болельщикам!
Регистрация: 1.02.2017
№41 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 19:38) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Gor68
Цитата: kuzz
Цитата: interested
Ещё как влияет. Это не боевое поражение, а договорное. Ложка дёгтя в бочку мёда.
А не все равно ли тебе должно быть или переживаешь за Спартак

Просто все устали уже от ваших воплей "Все платят, а мы нет!", "Все договариваются, а мы бьемся!", "Все в дерьме, а мы в белом фраке!" Вам самим уже пора понять: вы - такие же как все! Ничем и ничуть не лучше. wink

Я такого не говорил, мы в России живем - тут все на связях и деньгах построено
Регистрация: 30.08.2009
№40 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 19:38) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: МАССИМО КАРРЕРА
ЭТО ПОРАЖЕНИЕ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ТО, ЧТО СОВЕРШИЛИ РЕБЯТА В ЭТОМ ЧЕМПИОНАТЕ

Согласен на 100.
Массимо, мы тебя обожаем!!!
Регистрация: 11.06.2016
№39 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 19:37) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kraf
Цитата: Бриг
Сдается будет Каррера "ператрахавать" основной состав..


Впервые в этом сезоне буду наезжать именно на Карреру.

Он какой состав поставил?! В последнем матче Челси играет с Сандерлендом, выигрывает 5 - 1. Состав сильно отличается от чемпионского? В основе Азар, Куртуа, Канте, Коста, Фабрегас... в обороне Луис и Терри.

Ему, Конте, что надо было от этого матча? Правильно, только уважение болельщиков!

О уже восклицательный появился, молодец. Как там уважение к болельщикам локо, после раздвижки ног перед конями и бомжиками (твой любимый знак) ?
Регистрация: 30.08.2009
№38 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 19:37) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: kuzz
Цитата: interested
Ещё как влияет. Это не боевое поражение, а договорное. Ложка дёгтя в бочку мёда.
А не все равно ли тебе должно быть или переживаешь за Спартак

Просто все устали уже от ваших воплей "Все платят, а мы нет!", "Все договариваются, а мы бьемся!", "Все в дерьме, а мы в белом фраке!" Вам самим уже пора понять: вы - такие же как все! Ничем и ничуть не лучше. wink
Регистрация: 22.09.2009
№37 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 19:33) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Да,Массимо,в первый же год прокрутил на кую всю пуловую падаль..Брависсимо!
Регистрация: 14.12.2011
№36 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 19:33) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Бриг
Сдается будет Каррера "ператрахавать" основной состав..


Впервые в этом сезоне буду наезжать именно на Карреру.

Он какой состав поставил?! В последнем матче Челси играет с Сандерлендом, выигрывает 5 - 1. Состав сильно отличается от чемпионского? В основе Азар, Куртуа, Канте, Коста, Фабрегас... в обороне Луис и Терри.

Ему, Конте, что надо было от этого матча? Правильно, только уважение болельщиков!
Регистрация: 3.06.2014
№35 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 19:31) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Colambous
Это начало конца...Нельзя совершать преступление и продавать игру.

так не впервой же. как минимум в 3 раз-Москве, Уфе, теперь Арсеналу

Цитата: Sidhe
Цитата: Red_Dragon
позор шампиньонам-проституткам!

В прошлом году слившим по договоренности финал кубка бомжам! laughing

во первых полсостава было в лазарете, а во-вторых зачем зениту обязательно было кубок выигрывать?
Регистрация: 18.03.2017
№34 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 19:29) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: interested
Ещё как влияет. Это не боевое поражение, а договорное. Ложка дёгтя в бочку мёда.

А не все равно ли тебе должно быть или переживаешь за Спартак, расскажи нам всем про схему как этот матч влияет на место Зины в следующем сезоне, Вот ваш всос от бородачей на своей поляне повлиял на наше чемпионство и ваше лигочемпионство, пиши об этом интересно твое мнение )
Регистрация: 30.08.2009
№33 Написал: Бриг (Сегодня, 19:26) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Не приятный осадок...для Дона...Так чемпионат заканчивать..Ну, ничейка..ладно..Но так..такое впечатле, что оборона и обороняться не хотела..А забивалы забивать..И соперник-то не принципиальный..Сдается будет Каррера "ператрахавать" основной состав..будут "тазики с цементом"...для кого-то...
Регистрация: 21.11.2016
№32 Написал: Гастэряну (Сегодня, 19:25) #
  • -3
  •  (5)

не зря пищевик в советское время торгашами звали, прошлый год продали игру Уфе, в этом году Арсеналу, традиции однако.
Регистрация: 25.02.2016
№31 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 19:24) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: kuzz
Остановись уже, выковырни кнопку с "?"

Понятно, ответа не будет...
Регистрация: 3.06.2014
№30 Написал: Sidhe (Сегодня, 19:22) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Red_Dragon
позор шампиньонам-проституткам!

В прошлом году слившим по договоренности финал кубка бомжам! laughing


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№29 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 19:20) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sidhe
...а туляки традиционно сливают ослам... Ну хоть не бомжам - уже хорошо.

Ну, что ж, чемпионы сегодня сделали...скажем так, не самое приличное дело. Но об этом практически ни слова. Зато легко перевести разговор "с больной головы на здоровую". И вроде как уже ничего и не было. smile
Регистрация: 22.09.2009
№28 Написал: interested (Сегодня, 19:20) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ещё как влияет. Это не боевое поражение, а договорное. Ложка дёгтя в бочку мёда.
Регистрация: 18.10.2013
№27 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 19:19) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kraf
Это твой пост

В твоих предложениях одни сплошные ??? Определись уже

Цитата: kuzz
№10 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 18:56) #0 (0)


online
Болеет за:
«Локомотив»

Цитата: kuzz
Не точно
Локомотив ---12
Зенит +6
ЦСКА +6

Смотреть надо было ВСЕ матчи... С первой строчкой согласен.


Где в моем единственном предложении здесь одни вопросы?

Остановись уже, выковырни кнопку с "?"
Регистрация: 30.08.2009
№26 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:15) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Visio
Цитата: sparwik53
Ложки дегтя - Уфа 0-1, Крылья 0-4, Арсенал 0-3, надо избавляться .

И мы ещё болотные 4:2

Вы сами всё сделаете. Мы просто понаблюдаем.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№25 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 19:15) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Это твой пост

В твоих предложениях одни сплошные ??? Определись уже

Цитата: kuzz
№10 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 18:56) #0 (0)


online
Болеет за:
«Локомотив»

Цитата: kuzz
Не точно
Локомотив ---12
Зенит +6
ЦСКА +6

Смотреть надо было ВСЕ матчи... С первой строчкой согласен.


Где в моем единственном предложении здесь одни вопросы?
Регистрация: 3.06.2014
№24 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Сегодня, 19:12) #
  • -1
  •  (5)
online

Это начало конца...Нельзя совершать преступление и продавать игру.
Регистрация: 24.11.2016
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