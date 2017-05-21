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"Спартак": мы запомним этот сезон не по матчу в Туле

"Спартак" на официальном сайте опубликовал отчет о поражении в гостевом матче 30-го тура премьер-лиги от "Арсенала" (0:3).

"Эмоций нашей команде явно не хватило: слишком много было выплеснуто в прошедшие чемпионские дни. Настроиться должным образом на заключительный матч чемпионата москвичи, к сожалению, не смогли...

Мотивация у хозяев, отчаянно борющихся за выживание в премьер-лиге, была выше. Рекорд 1999 года по набранным очкам повторить не удалось. "Спартак" уступил в последней игре чемпионата, но мы запомним этот сезон не по матчу в Туле, - говорится в отчете "Спартака".
Теги: Спартак Арсенал Тула
Сегодня, 19:01
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(4)
№4 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Сегодня, 19:56) #
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  •  (2)
online

Для меня именно по этому продажному матчу и запомнится...Гнилые чемпионы.
Регистрация: 24.11.2016
№3 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 19:09) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: syamtomov
Мотивация у хозяев, отчаянно борющихся за выживание в премьер-лиге, была выше.

"Спартак" уступил в последней игре чемпионата, но мы запомним этот сезон не по матчу в Туле, - говорится в отчете "Спартака".

Видимо пресс-служба "Спартака" всей кодлой "мозг щурила", чтобы О ПОЗОРЕ В ТУЛЕ, так ПОЗОРНО написать.
А что с них взять?
Журналюги, мля! angry

Слишком много было выпито за эти дни!!!!
Регистрация: 17.05.2015
№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:07) #
  • 0
  •  (2)
online

Мотивация у хозяев, отчаянно борющихся за выживание в премьер-лиге, была выше.

"Спартак" уступил в последней игре чемпионата, но мы запомним этот сезон не по матчу в Туле, - говорится в отчете "Спартака".

Видимо пресс-служба "Спартака" всей кодлой "мозг щурила", чтобы О ПОЗОРЕ В ТУЛЕ, так ПОЗОРНО написать.
А что с них взять?
Журналюги, мля! angry
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 19:05) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
а надо бы именно по нему!

я вот помню "победу" над Амкаром 4:3 и считаю что все что происходит с Локо - именно за это расплата.
Регистрация: 3.06.2014
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