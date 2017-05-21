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18:47
Массимо Каррера: это поражение никак не влияет на то, что совершили ребята в этом чемпионате (53)
Массимо Каррера: это поражение никак не влияет на то, что совершили ребята в этом чемпионате (53)
18:15
Сергей Ткачев: должны были умирать на поле, а получился, б**, детский садик. Если кто по лицу получит, будет правильно (5)
Сергей Ткачев: должны были умирать на поле, а получился, б**, детский садик. Если кто по лицу получит, будет правильно (5)
18:14
Алексей Герасименко: безобразие что "Зенит" без Лиги Чемпионов, но, думаю Луческу нужно дать поработать (8)
Алексей Герасименко: безобразие что "Зенит" без Лиги Чемпионов, но, думаю Луческу нужно дать поработать (8)
17:51
Мирча Луческу: если бы не условия в матче с "Тереком", "Зенит" сейчас был бы в Лиге чемпионов (25)
Мирча Луческу: если бы не условия в матче с "Тереком", "Зенит" сейчас был бы в Лиге чемпионов (25)
"Спартак": мы запомним этот сезон не по матчу в Туле
"Спартак" на официальном сайте опубликовал отчет о поражении в гостевом матче 30-го тура премьер-лиги от "Арсенала" (0:3).
"Эмоций нашей команде явно не хватило: слишком много было выплеснуто в прошедшие чемпионские дни. Настроиться должным образом на заключительный матч чемпионата москвичи, к сожалению, не смогли...
Мотивация у хозяев, отчаянно борющихся за выживание в премьер-лиге, была выше. Рекорд 1999 года по набранным очкам повторить не удалось. "Спартак" уступил в последней игре чемпионата, но мы запомним этот сезон не по матчу в Туле, - говорится в отчете "Спартака".
"Эмоций нашей команде явно не хватило: слишком много было выплеснуто в прошедшие чемпионские дни. Настроиться должным образом на заключительный матч чемпионата москвичи, к сожалению, не смогли...
Мотивация у хозяев, отчаянно борющихся за выживание в премьер-лиге, была выше. Рекорд 1999 года по набранным очкам повторить не удалось. "Спартак" уступил в последней игре чемпионата, но мы запомним этот сезон не по матчу в Туле, - говорится в отчете "Спартака".
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