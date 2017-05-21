Роберт Евдокимов: в каких-то моментах повезло, но везет сильнейшим

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов прокомментировал победу над "Ростовом" в матче 30-го тура премьер-лиги."В каких-то моментах повезло. Но везет сильнейшим. Мы были сильнее. Нам пришлось сыграть в упрощенный футбол, который больше присущ "Ростову". За счет длинных простых передач вперед. Вскрыть защиту соперника во втором тайме нам удалось за счет мастерства. Мы заманили "Ростов" на свою половину поля. Он такой стиль не любит. Сами же не давали сопернику пространства и забили два мяча в контратаках", – сказал в эфире телеканала "Матч! Игра" Евдокимов.