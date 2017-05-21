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Юрий Семин: по всей видимости, футболисты "Локомотива" уже были в отпуске

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в эфире канала "Наш футбол" заявил, что недоволен игрой своей команды в матче 30-го тура премьере-лиги с "Зенитом" (0:2).

"Эмоций было не очень много. По всей видимости, футболисты уже были в отпуске. Командой конечно не доволен, не доволен первым голом из офсайда. Плюс судья начал раздавать желтые картоки, и это все в совокупности повлияло", - сказал Семин.
Теги: Семин Локомотив Зенит
Сегодня, 20:46
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№5 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 22:51) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: strihnin
продолжайте дальше дрочить на семина, терпилы...

Цитата: Lokoflesh
Если игроки не играют, то нужно от них избавляться.
Тренера меняли сто раз, некоторым игрокам вдолбить ничего не получается.
Вывод один, менять игроков.

ну-ну...Самедову привет! laughing

да, кстати, ты тоже смени команду, за которую болеешь. А то неудобно получается. А Самедову привет. Может и Глушаку привет передашь? И Игнашу? Но вот конкретно с Самедовым отвечу - будущей команде он не нужен настолько, насколько распространялись его претензии. Рад за него - хоть один раз чемпионом стал.
Регистрация: 12.06.2016
№4 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 22:23) #
  • -1
  •  (1)

все это сказки как и про травму Ари перед Ебургом
Регистрация: 13.05.2017
№3 Написал: strihnin Руссия (Сегодня, 21:47) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
продолжайте дальше дрочить на семина, терпилы...

Цитата: Lokoflesh
Если игроки не играют, то нужно от них избавляться.
Тренера меняли сто раз, некоторым игрокам вдолбить ничего не получается.
Вывод один, менять игроков.

ну-ну...Самедову привет! laughing


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а хомячки пищали: "щёмин - верим!",
но он надежды их не оправдал...
Регистрация: 7.06.2011
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:19) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Если игроки не играют, то нужно от них избавляться.
Тренера меняли сто раз, некоторым игрокам вдолбить ничего не получается.
Вывод один, менять игроков.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 21:17) #
  • +2
  •  (4)

Нет Юрий Павлович...Зенит выиграл по делу ,если люди в отпуске , то они не профессионалы и с ними нужно прощаться , а вообще уровень Локо ...этот матч показал,кубок это здорово , но длительная борьба в сезоне совсем другое ,стабильность в каждом матче это показатель класса,чего в нынешнем Локо извините нет.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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