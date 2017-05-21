Юрий Семин: по всей видимости, футболисты "Локомотива" уже были в отпуске

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в эфире канала "Наш футбол" заявил, что недоволен игрой своей команды в матче 30-го тура премьере-лиги с "Зенитом" (0:2)."Эмоций было не очень много. По всей видимости, футболисты уже были в отпуске. Командой конечно не доволен, не доволен первым голом из офсайда. Плюс судья начал раздавать желтые картоки, и это все в совокупности повлияло", - сказал Семин.