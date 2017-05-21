Фёдор Смолов во втором сезоне подряд стал лучшим бомбардиром РФПЛ

Форвард "Краснодара" Федор Смолов стал лучшим бомбардиром чемпионата России сезона-2016/17.На его счету 17 мячей в 22 играх. Смолов стал лучшим бомбардиром во втором сезоне подряд. В прошлом сезоне он записал на свой счет 20 голов в 29 матчах.