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Фёдор Смолов во втором сезоне подряд стал лучшим бомбардиром РФПЛ

Форвард "Краснодара" Федор Смолов стал лучшим бомбардиром чемпионата России сезона-2016/17.

На его счету 17 мячей в 22 играх. Смолов стал лучшим бомбардиром во втором сезоне подряд. В прошлом сезоне он записал на свой счет 20 голов в 29 матчах.
Теги: Смолов Краснодар
Сегодня, 21:34
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(0)
№5 Написал: Eric Cantona Оренбург (Сегодня, 22:50) #
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online

Цитата: Red_Dragon
Цитата: Игорь Казьмин
Не умоляя достоинств Фёдора,но...4 пенальти забитых...а ещё и не забитых, результат очень скромный в этом сезоне.

пенальти тоже забивать нужно уметь. казалось бы причем тут Дэвид Бекхэм? smile


эй пончик, пидорок, ты все такой же жирный уебан как на фото
кому интересно фото пончика жирдая
ПОНЧИК просто жирный пончик


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"Нет предела человеческой мерзости" (с)
Регистрация: 26.04.2017
№4 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 21:59) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Игорь Казьмин
Не умоляя достоинств Фёдора,но...4 пенальти забитых...а ещё и не забитых, результат очень скромный в этом сезоне.

пенальти тоже забивать нужно уметь. казалось бы причем тут Дэвид Бекхэм? smile
Регистрация: 18.03.2017
№3 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 21:49) #
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Не умоляя достоинств Фёдора,но...4 пенальти забитых...а ещё и не забитых, результат очень скромный в этом сезоне.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 21:43) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Федор, свою работу знает...
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Сегодня, 21:35) #
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На КК не забьет ни одного мяча.
Регистрация: 24.11.2016
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