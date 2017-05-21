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"Реал" обыграл "Малагу" и стал чемпионом Испании

В матче 38-го тура чемпионата Испании "Реал" одержал победу над "Малагой" и оформил чемпионство.

Чемпионат Испании

38 тур

"Малага" - "Реал Мадрид" 0:2

Голы: Роналду, 2, Бензема, 60

"Малага": Камени, Торрес, Рикка, Вильянуэва, Эрнандес, Камачо, Ресио, Форнальс, Родригес, Кеко, (Чори, 67), Рамирес

"Реал Мадрид": Навас, Данило, Марсело, Варан, Рамос, Касемиро, (Ковачич, 72), Иско, (Хамес Родригес, 72), Кроос, Модрич, Бензема, (Мората, 77), Роналду

Предупреждения: Камени, 62, Хони, 63

"Барселона" - "Эйбар" 4:2

Голы: Инуи, 7, 61, Хунка, 63 (авто.), Суарес, 73, Месси, 75 (пен.), 90+2

"Барселона": Штеген, Альба, Марлон, Юмтити, Роберто (Гомеш, 46), Бускетс, Ракитич (Алькасер, 71), Иньеста, Суарес, Месси, Неймар

"Эйбар": Йоэль, Хунка, Арбилья, Лежён, Капа, Эскаланте (Ривера, 83), Пенья (Леон, 68), Гарсия, Инуи, Гарсия, Энрич (Гальвес, 74)

Предупреждения: Эскаланте, 19, Капа, 30, Бускетс, 41, Пенья, 54, Капа, 74

Удаления: Капа, 74
Теги: Реал Малага Барселона Эйбар
Сегодня, 22:47
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№3 Написал: plast Спб (Сегодня, 22:52) #
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И все таки это случилось, Реал Чемпион!!! Очень важно было уже взять внутреннее первенство и доказать что Реал Лучший клуб Испании! Реал последнее время стал хорошим кубковым бойцом, но не хватало запала пройти ровно весь чемпионат и выиграть его и в этом году наконец хватило и сил и терпения сдержать удар и выиграть Ура!!!
Регистрация: 31.07.2010
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 22:52) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Поздравляю! Но в финале Лч буду за Ювентус болеть smirk


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: dyadenka Москва (Сегодня, 22:51) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
В этом году звезды не сошлись для лучших команд!
Регистрация: 5.11.2010
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