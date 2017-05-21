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"Реал" обыграл "Малагу" и стал чемпионом Испании
В матче 38-го тура чемпионата Испании "Реал" одержал победу над "Малагой" и оформил чемпионство.
Чемпионат Испании
38 тур
"Малага" - "Реал Мадрид" 0:2
Голы: Роналду, 2, Бензема, 60
"Малага": Камени, Торрес, Рикка, Вильянуэва, Эрнандес, Камачо, Ресио, Форнальс, Родригес, Кеко, (Чори, 67), Рамирес
"Реал Мадрид": Навас, Данило, Марсело, Варан, Рамос, Касемиро, (Ковачич, 72), Иско, (Хамес Родригес, 72), Кроос, Модрич, Бензема, (Мората, 77), Роналду
Предупреждения: Камени, 62, Хони, 63
"Барселона" - "Эйбар" 4:2
Голы: Инуи, 7, 61, Хунка, 63 (авто.), Суарес, 73, Месси, 75 (пен.), 90+2
"Барселона": Штеген, Альба, Марлон, Юмтити, Роберто (Гомеш, 46), Бускетс, Ракитич (Алькасер, 71), Иньеста, Суарес, Месси, Неймар
"Эйбар": Йоэль, Хунка, Арбилья, Лежён, Капа, Эскаланте (Ривера, 83), Пенья (Леон, 68), Гарсия, Инуи, Гарсия, Энрич (Гальвес, 74)
Предупреждения: Эскаланте, 19, Капа, 30, Бускетс, 41, Пенья, 54, Капа, 74
Удаления: Капа, 74
Чемпионат Испании
38 тур
"Малага" - "Реал Мадрид" 0:2
Голы: Роналду, 2, Бензема, 60
"Малага": Камени, Торрес, Рикка, Вильянуэва, Эрнандес, Камачо, Ресио, Форнальс, Родригес, Кеко, (Чори, 67), Рамирес
"Реал Мадрид": Навас, Данило, Марсело, Варан, Рамос, Касемиро, (Ковачич, 72), Иско, (Хамес Родригес, 72), Кроос, Модрич, Бензема, (Мората, 77), Роналду
Предупреждения: Камени, 62, Хони, 63
"Барселона" - "Эйбар" 4:2
Голы: Инуи, 7, 61, Хунка, 63 (авто.), Суарес, 73, Месси, 75 (пен.), 90+2
"Барселона": Штеген, Альба, Марлон, Юмтити, Роберто (Гомеш, 46), Бускетс, Ракитич (Алькасер, 71), Иньеста, Суарес, Месси, Неймар
"Эйбар": Йоэль, Хунка, Арбилья, Лежён, Капа, Эскаланте (Ривера, 83), Пенья (Леон, 68), Гарсия, Инуи, Гарсия, Энрич (Гальвес, 74)
Предупреждения: Эскаланте, 19, Капа, 30, Бускетс, 41, Пенья, 54, Капа, 74
Удаления: Капа, 74
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