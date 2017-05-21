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"Лацио" дома проиграл "Интеру"

Чемпионат Италии

37 тур

"Лацио" - "Интер" 1:3

Голы: Кейта, 18, Андреолли, 32, Худт, 37 (авт.), Эдер, 74

"Лацио": Варгич - Уоллес, де Врей, (Баста, 59), Худт, Фелипе Андерсон, (Крекко, 78), - Луис Альберто, (Ломбарди, 67), Лулич, Биглия, Милинкович-Савич, Кейта - Иммобиле.

"Интер": Ханданович - Мурильо, (Сантон, 23), Нагатомо, Д`Амброзио, Андреолли - Брозович, Гальярдини, Кандрева, Медель, (Банега, 86), Перишич - Эдер.

Предупреждения: Мурильо, 17, Худт, 46, Эдер, 47, Кейта, 61

Удаление: Кейта, 66, Лулич, 78
Теги: Лацио Интер
Вчера, 23:39
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