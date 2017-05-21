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Арьен Роббен: горжусь, что играл вместе с Ламом

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Арьен Роббен поделился мнением о своем одноклубнике Филиппе Ламе, завершившем профессиональную карьеру.

"8 лет я играл с Филиппом на правом фланге "Баварии". Мы безупречно чувствовали и понимали друг друга. У нас были особые взаимоотношения, мне всегда было приятно играть вместе с ним. Я будто теряю правую ногу после ухода Лама. Мне будет не хватать такого капитана. Горжусь, что играл вместе с ним", — приводит его слова FCUpdate.

"Газета.ру"
Теги: Роббен Лам Бавария
Вчера, 23:48
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