Нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев стал лучшим бомбардиром первенства молодежных команд премьер-лиги.Перед заключительным матчем турнира против "Томи" он делил лидерство с Александром Ломовицким из "Спартака". Но в поединке с томичами Игнатьев оформил покер. В активе активе 21 гол в 23 матчах.