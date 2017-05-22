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Иван Игнатьев стал лучшим бомбардиром первенства молодежных команд

Нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев стал лучшим бомбардиром первенства молодежных команд премьер-лиги.

Перед заключительным матчем турнира против "Томи" он делил лидерство с Александром Ломовицким из "Спартака". Но в поединке с томичами Игнатьев оформил покер. В активе активе 21 гол в 23 матчах.
Теги: Краснодар
Сегодня, 00:21
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