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Луис Энрике: поздравляю "Реал" с чемпионством

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике прокомментировал второе место своей команды в чемпионате Испании.

"Мы не упрекаем никого. Не думаю, что кто-то упрекнет футболистов "Барселоны".В начале был момент, когда мы мало зарабатывали очки на домашнем стадионе. Мы могли повернуть чемпионскую гонку, но не сделали это. Поздравляю "Реал" с чемпионством", - цитирует Энрике AS.
Теги: Энрике Барселона Реал
Сегодня, 05:53
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