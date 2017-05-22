Луис Энрике: поздравляю "Реал" с чемпионством

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике прокомментировал второе место своей команды в чемпионате Испании."Мы не упрекаем никого. Не думаю, что кто-то упрекнет футболистов "Барселоны".В начале был момент, когда мы мало зарабатывали очки на домашнем стадионе. Мы могли повернуть чемпионскую гонку, но не сделали это. Поздравляю "Реал" с чемпионством", - цитирует Энрике AS.