Пауло Дибала: мы осознаем момент, который наступает

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала прокомментировал победу своей команды в чемпионате."То, что мы переживаем, это уникально. Мы выиграли Кубок Италии, чемпионат, а теперь еще сыграем в финале Лиги Чемпионов. Это прекрасно, и мы осознаем момент, который наступает. Мы хотим выиграть от всего сердца. К счастью, в этом сезоне у нас не было плохого, как в прошлом. Мы доминировали в турнире и заслужили победу в чемпионате", - цитирует Дибалу Mediaset Premium.