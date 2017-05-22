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Пауло Дибала: мы осознаем момент, который наступает

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала прокомментировал победу своей команды в чемпионате.

"То, что мы переживаем, это уникально. Мы выиграли Кубок Италии, чемпионат, а теперь еще сыграем в финале Лиги Чемпионов. Это прекрасно, и мы осознаем момент, который наступает. Мы хотим выиграть от всего сердца. К счастью, в этом сезоне у нас не было плохого, как в прошлом. Мы доминировали в турнире и заслужили победу в чемпионате", - цитирует Дибалу Mediaset Premium.
Теги: Дибала Ювентус
Сегодня, 06:06
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