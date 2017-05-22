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Массимилиано Аллегри: я счастлив быть в "Ювентусе"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды в чемпионате.

"Мы должны, прежде всего, поздравить шестерых игроков, которые выиграли все шесть чемпионатов. Я поучаствовал в этом празднике. Я должен похвалить своих игроков. Я счастлив быть в "Ювентусе". Команда достигла такого уровня, который мы должны поддерживать", - цитирует Аллегри Football Italia.
Теги: Аллегри Ювентус
Сегодня, 06:16
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