Массимилиано Аллегри: я счастлив быть в "Ювентусе"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды в чемпионате."Мы должны, прежде всего, поздравить шестерых игроков, которые выиграли все шесть чемпионатов. Я поучаствовал в этом празднике. Я должен похвалить своих игроков. Я счастлив быть в "Ювентусе". Команда достигла такого уровня, который мы должны поддерживать", - цитирует Аллегри Football Italia.