Фернандо Торрес: "Висенте Кальдерон" остается частью "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Фернандо Торрес прокомментировал последний матч своей команды на стадионе "Висенте Кальдерон"."На этом стадионе произошли интересные события. Он стал для нас особенным. Каждая маленькая победа создавала дух "Атлетико". Этот дух хранит "Висенте Кальдерон". Теперь мы начинаем новую историю. Но "Висенте Кальдерон" остается частью "Атлетико", - цитирует Торреса AS.