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Роман Широков: было бы интересно посмотреть на возвращение Бердыева в "Рубин"

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков предположил, что Курбан Бердыев может покинуть "Ростов".

"Думаю, 65 на 35, что Бердыев уйдёт из "Ростова". А вот куда – это вопрос. "Рубин" - интересный вариант, думаю, Бердыев не против вернуться обратно, если это возможно.

У клуба хорошие условия для работы, и Курбан Бекиевич там всё знает. Мне было бы интересно на это посмотреть", - цитирует Широкова "Чемпионат".
Теги: Широков Бердыев
Сегодня, 08:50
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№2 Написал: Sergey Gritsay Краснодар (Сегодня, 10:02) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Галицкий потратил столько денег , академия , стадион, команду которая постоянно в еврокубках,конечно он хочет РЕЗУЛЬТАТ. Бердыев это сможет сделать.
Регистрация: 25.10.2016
№1 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 09:35) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
".... думаю, Бердыев не против вернуться обратно, если это возможно"

Вот именно "...если это возможно". Думаю это не возможно, а вот вариант с Краснодаром просто напрашивается. Думаю Ростов не зря сдал игру Оренбургу выводя тем самым Краснодар в ЛЕ. Бердыеву, по всей видимости, надоело мобилизовывать футболистов Ростова на упорство и самоотдачу при постоянных задержках выплаты им (да и всему персоналу) заработной платы и премиальных. У клуба нет серьезного (сейчас практически ни какого) спонсора, а следовательно и перспективы в решении финансовых вопросов. А вот если Бердыеву дадут возможность стать главным тренером Краснодара, то у команды открываются огромные перспективы в достижении РЕЗУЛЬТАТОВ. Бердыев из футболистов Ростова (а с ним согласятся уйти практически все футболисты которых он позовет) и Краснодара создаст команду-конфетку, которой не будет равных в РФПЛ. Короче все в руках Галицкого, а вот пойдет ли он на это не знаю.
Регистрация: 30.11.2015
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