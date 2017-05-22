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"Локомотив" - "Зенит": фотоотчет матча

В матче 30-го тура чемпионата России "Локомотив" в Черкизово принимал "Зенит". Встреча завершилась победой сине-бело-голубых - 2:0. Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет матча.




























Rusfootball.info
Теги: Локомотив Зенит Фото
Сегодня, 08:57
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