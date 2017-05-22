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"Барселона" поздравила "Реал" с чемпионством

"Барселона" поздравила "Реал" с победой в чемпионате Испании.

"Поздравляем "Реал" с победой в чемпионате Испании сезона-2016/17", - говорится в сообщении в твиттере клуба.

Напомним, "Реал" в гостях обыграл "Малагу" (2:0) в матче 38-го тура и стал чемпионом испанской Примеры. "Барселона" завоевала серебро турнира.
Теги: Барселона Реал
Сегодня, 09:25
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(1)
№2 Написал: vvSpartak (Сегодня, 10:00) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sparwik53
Вот так достойно ведут себя сильные клубы, уважая более сильных на данный момент соперников, Зенитчикам и Солдатам на заметку.

Не надо тут сравнивать у Барселоны все в порядке, а у них ослабленные составы


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 09:54) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Вот так достойно ведут себя сильные клубы, уважая более сильных на данный момент соперников, Зенитчикам и Солдатам на заметку.
Регистрация: 20.03.2014
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