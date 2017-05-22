"Барселона" поздравила "Реал" с чемпионством

"Барселона" поздравила "Реал" с победой в чемпионате Испании."Поздравляем "Реал" с победой в чемпионате Испании сезона-2016/17", - говорится в сообщении в твиттере клуба.Напомним, "Реал" в гостях обыграл "Малагу" (2:0) в матче 38-го тура и стал чемпионом испанской Примеры. "Барселона" завоевала серебро турнира.