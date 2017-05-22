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Роман Широков: безоговорочно лучшим нападающим считаю Смолова

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков рассказал, кого считает лучшими игроками российской Премьер-Лиги по итогам минувшего сезона.

"Одного назвать не могу. Из вратарей – однозначно Акинфеев. В защите выделил бы тройку из ЦСКА – Игнашевич и Березуцкие.

Из полузащитников назову, пожалуй, Глушакова и Фернандо. А безоговорочно лучшим нападающим считаю Смолова", - цитирует Широкова "Чемпионат".
Теги: Широков
Сегодня, 09:46
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