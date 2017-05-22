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Марсело: многие не хотели, чтобы "Реал" выиграл Примеру

Защитник "Реала" Марсело заявил, что клуб провел отличный сезон чемпионата Испании.

"Мы должны гордиться нашей командой и тренерским штабом. Многие не хотели, чтобы "Реал" выиграл испанскую Примеру, но мы боролись до последнего. Мы — "Реал".

Наша цель — выиграть не только Примеру, но и все турниры, в которых мы участвуем. Мы провели отличный сезон. Теперь у нас есть две недели до следующего финала. Этот чемпионский титул — для наших болельщиков.

Мы подошли к концу сезона, имея возможность выиграть два трофея. Один мы уже выиграли, теперь остался второй", - цитирует Марсело "Газета.ru" со ссылкой на Goal.
Теги: Марсело Реал
Сегодня, 09:55
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