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Сергей Кирьяков: просто так "Спартак" победить нереально

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков прокомментировал победу над "Спартаком" (3:0) и уход команды из зоны прямого вылета в ФНЛ.

– Это был для меня вызов, я пришел в команду в непростой ситуации, когда было набрано семь очков в девяти играх, забили мало. Понимал, что предстоит очень-очень тяжелая работа, но понимал, что это мой шанс начать карьеру в премьер-лиге, поэтому я рискнул. В принципе, можно было ничего не сделать и запятнать свое имя, я рисковал. Было очень тяжело, были определенные проблемы для собственного анализа, о которых сейчас не хочу говорить.

Скажу одно: у нас была очень сплоченная команда во главе с руководством и тренерским штабом. Где-то нам повезло, где-то судейские ошибки влияли на то, что мы никак не могли вылезти со дна таблицы. Но я знаю одно: кто трудится, болеет за дело, тому должно повезти. Сегодня судьба вознаградила нас.

– Как удалось настроить команду после матча 29-го тура с "Амкаром" (0:0)?

– В этом меньше нашей работы, игроки сами между собой общались и поняли всю ответственность сегодняшнего матча. Так что комплимент команде, которая вышла с горящими глазами. "Спартак" просто так победить нереально – только выкладываясь на сто процентов, – цитирует Кирьякова ТАСС.
Теги: Кирьяков Арсенал Тула
Сегодня, 10:08
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