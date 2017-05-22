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Имя нового главного тренера "Барселоны" станет известно 29 мая

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу рассказал, что 29 мая у команды появится новый тренер.

"В понедельник, 29 мая, мы объявим имя нового главного тренера", - цитирует Бартомеу пресс-служба клуба.

По информации испанских СМИ, сине-гранатовых возглавит Эрнесто Вальверде из "Атлетика" Бильбао.
Теги: Барселона
Сегодня, 10:21
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