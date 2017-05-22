Имя нового главного тренера "Барселоны" станет известно 29 мая

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу рассказал, что 29 мая у команды появится новый тренер."В понедельник, 29 мая, мы объявим имя нового главного тренера", - цитирует Бартомеу пресс-служба клуба.По информации испанских СМИ, сине-гранатовых возглавит Эрнесто Вальверде из "Атлетика" Бильбао.