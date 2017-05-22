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Фанаты "Спартака" повредили систему подогрева поля "Арсенала" - вылилось 6 тонн тосола

Пресс-атташе тульского "Арсенала" Евгений Овсянников рассказал об ущербе, нанесенном арене клуба болельщиками "Спартака", которые выбежали на поле после матча 30-го тура РФПЛ.

"Как сообщил генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов, сегодня с утра было проведено совещание с участием руководства клуба и администрацией стадиона. Подсчитано, что на южной трибуне было испорчено 166 кресел, которые теперь требуют замены.

Также уничтожена сетка ограждения. Лишились ворот и угловых флажков. Что у нас унесут ворота, мы предвидели. С тренировочной базы доставим красно-жёлтую сетку, а там пока повисит просто белая.

Самая главная проблема – поломка системы подогрева поля. Из-за этого вылилось до шести тонн тосола. Теперь штрафная площадь у северных ворот требует замены травяного газона на площади семь на семь метров.

Времени прижиться траве почти нет, но "Арсенал" справится с этой ситуацией. Людям придётся работать 24 часа в сутки, но мы исправим ситуацию", - цитирует Овсянникова "Чемпионат".
Теги: Спартак Арсенал Тула
Сегодня, 10:58
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26
(2)
№26 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 12:49) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dimon_1973
Цитата: Eugene24
Поэтому сложный вопрос и тонкий. Инструментов то нет.

Если рассуждать таким образом, то и вакханалия эта не закончится никогда. Ну можно же, к примеру, окружить поле и задержать всех кто там находится. Основание для начала - нарушение общественного порядка. А потом уж сортировать. Кто конкретно штанги выдирал на видео видно. Силы значительные потребуются, конечно. Тут волевое решение руководства нужно. А в другом варианте надо предоставить право некоторым группам граждан срать на УК. Как то так.
Цитата: Eugene24
вот тогда бы вой начался

А чей вой то собственно. Самих нарушителей? Так им обвинения будут предъявлены по закону. Или либеральной общественности и правозащитников? Да куй на них. Стиль "онижедети" уже прокатывал неподалеку от нашей страны. Нельзя ничего подобного допускать.


Я привел развитие событий которые на сегодняшний день как мне кажется отвечают реалиям и наиболее вероятны, а также фактическое положение вещей. Раз они молчали.
Вот, нарушение общественного порядка ключевое. Выбежал на поле если это не согласовано в отличие от того что было в матче с Тереком, в управу. зажег фаейр в управу, выжел на проезжую часть управу, матерился в управу, закурил в управу.. Я вообще я за то, чтобы менты в тот день катком прошли по полю и собрали всех и с города всех тоже дубинками согнали в стойло. А вот потом можно пополнять бюджет. Тогда надо просто переломить этот момент и пережить. Загнать в страх и тогда у нас будет порядок на стадионе в том числе. Ибо только так возможно в нашем государстве и с нашим народом. Посмотрел не так на сотрудника правоохранительных органов, в управу)) Все равно не понимают человеческого языка и вести себя не умеют.


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№25 Написал: нетрал (Сегодня, 12:47) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: ЧР
№25 Написал: ЧР Орёл (

посмотри видос что творили свиньи на стадике и вообще в городе!
Регистрация: 26.04.2017
№24 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 12:36) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
что за чушь??? сколько человек выбежало на поле? почему охрана позволила это сделать? каким образом они добрались до тосола? в общем ждем через пару дней статью, как все это придумывалось и на самом деле, никто такого интервью не давал и журналисты опять не так истолковали слова... пропустив слово - "чуть". чуть не повредили, чуть не выскочили, чуть не подрались и прочее и прочее...
Регистрация: 14.03.2010
№23 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:21) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
"Арсенал" справится с этой ситуацией. Людям придётся работать 24 часа в сутки, но мы исправим ситуацию"
почему не вандалы, а люди будут сутками работать? Что за вакханалия в этом году? Не потому ли, что чимпиён такой, свиноподобный?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№22 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 12:19) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Серж1
Как сообщил генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов, сегодня с утра было проведено совещание с участием руководства клуба и администрацией стадиона. Подсчитано, что на южной трибуне было испорчено 166 кресел, которые теперь требуют замены.

Также уничтожена сетка ограждения. Лишились ворот и угловых флажков. Что у нас унесут ворота, мы предвидели. С тренировочной базы доставим красно-жёлтую сетку, а там пока повисит просто белая.

Самая главная проблема – поломка системы подогрева поля. Из-за этого вылилось до шести тонн тосола. Теперь штрафная площадь у северных ворот требует замены травяного газона на площади семь на семь метров.
ИСТИННОЕ И НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦО ПОРОСЯЧЕГО ЧЕМПИОНСТВА И ЕЩЕ СОЛОМКИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД ЗАПАСЛИ В ВИДЕ 6 ОСКОВ ОТ АРСЕНАЛА

Молитесь чтобы ваш спонсор Газовик остался в ПЛ.Сколько очков он вам подарил?


--------------------
только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009
№21 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:17) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Серж1
В ВИДЕ 6 ОСКОВ ОТ АРСЕНАЛА

Оски - это твоя прерогатива, грамотный баран.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№20 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 12:13) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Как сообщил генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов, сегодня с утра было проведено совещание с участием руководства клуба и администрацией стадиона. Подсчитано, что на южной трибуне было испорчено 166 кресел, которые теперь требуют замены.

Также уничтожена сетка ограждения. Лишились ворот и угловых флажков. Что у нас унесут ворота, мы предвидели. С тренировочной базы доставим красно-жёлтую сетку, а там пока повисит просто белая.

Самая главная проблема – поломка системы подогрева поля. Из-за этого вылилось до шести тонн тосола. Теперь штрафная площадь у северных ворот требует замены травяного газона на площади семь на семь метров.
ИСТИННОЕ И НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦО ПОРОСЯЧЕГО ЧЕМПИОНСТВА И ЕЩЕ СОЛОМКИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД ЗАПАСЛИ В ВИДЕ 6 ОСКОВ ОТ АРСЕНАЛА
Регистрация: 21.07.2011
№19 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 12:13) #
  • -5
  •  (7)
online

Требования Арсенала к Спартаку в сухом остатке:
построить новый стадион и восстановить церковь, разрушенную в 18-м веке. Ну и так, по мелочи - дороги в Туле отремонтировать и расселить ветхий жилой фонд.
Регистрация: 6.10.2009
№18 Написал: safonas (Сегодня, 12:12) #
  • 0
  •  (4)

найти виновных и предъявить им! во первых пусть компенсируют траты клуба, во вторых запретить посещение всех матчей и близко к стадионам не подпускать, тогда может другие умнее будут и будут думать перед тем как что-то делать! это касается всех клубов.


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№17 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:12) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Не понимаю эту дурость по выкорчёвке ворот. Может этих корчевателей на лесоповал отправить удовлетворять свою животную страсть?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№16 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 12:12) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Eugene24
Поэтому сложный вопрос и тонкий. Инструментов то нет.

Если рассуждать таким образом, то и вакханалия эта не закончится никогда. Ну можно же, к примеру, окружить поле и задержать всех кто там находится. Основание для начала - нарушение общественного порядка. А потом уж сортировать. Кто конкретно штанги выдирал на видео видно. Силы значительные потребуются, конечно. Тут волевое решение руководства нужно. А в другом варианте надо предоставить право некоторым группам граждан срать на УК. Как то так.
Цитата: Eugene24
вот тогда бы вой начался

А чей вой то собственно. Самих нарушителей? Так им обвинения будут предъявлены по закону. Или либеральной общественности и правозащитников? Да куй на них. Стиль "онижедети" уже прокатывал неподалеку от нашей страны. Нельзя ничего подобного допускать.
Регистрация: 8.02.2011
№15 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 12:08) #
  • 0
  •  (4)
online

Федун угощает


--------------------
Уберите видеорекламу из комментов, бесит
Регистрация: 3.04.2010
№14 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:03) #
  • -4
  •  (6)

Цитата: Serg
Ещё какие варианты есть?


Теракт. Петарду зарыли на глубины и подорвали систему.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№13 Написал: oksva Спб (Сегодня, 12:01) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
В семье - не без урода . Выявить , кто конкретно - влепить такой штраф , что бы без штанов остались . И на стадион больше не пускать .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№12 Написал: подозрительный тип (Сегодня, 11:53) #
  • -5
  •  (11)

Надо наказать Арсенал крупным штрафом-принимающая сторона должна обеспечивать порядок и безопасность.
Регистрация: 18.08.2011
№11 Написал: Serg (Сегодня, 11:52) #
  • -7
  •  (11)

Тосол, походу, по трубам, из которых ворота сделаны, течёт. Ворота вырвали, тосол потёк. Или вырванный угловой флажок где-то посредине поля воткнули по самые системы подогрева. Ещё какие варианты есть?


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Спартак ( Москва )
<С> ♥ ♥ ♥ bully
Регистрация: 20.01.2006
№10 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 11:46) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dimon_1973
Цитата: Eugene24
По горячим следам надо выяснять

Это само собой.
Цитата: Eugene24
запускать ментов в момент этого действа на поле дело рисковое

В чём риск? Что кого-то из ментов помнут что ли? Ну так работа у них такая. Обеспечивать правопорядок в том числе и с риском для своего здоровья.
Если органы правопорядка не могут навести порядок, то нахрена тогда они такие нужны?

Не только, менты на поле это как цепная реакция. Сколько бы пострадало фанатов? То что их помнут я даже не рассматриваю это. Они все подготовлены соответствующе и обычный человек их не должен помять)) Так должно быть по крайней мере.
Помяли бы хоть одного "фаната".По мнению самого фаната или реально не заслуженно. То вот тогда бы вой начался на все Золотое кольцо. При этом провокаторы никуда бы не делись. Они были бы в это время там, на поле. Всю тульскую милицию раком бы поставили, что без разборов и пр... Это как знаете люди которые хаят ментов, к ментам потом бегут и ждут от них чего-то) Никогда этого не понимал. Поэтому сложный вопрос и тонкий. Инструментов то нет. Так хоть вроде сами перебесились. Не убили никого и ладно. В прошлом году с крыши сорвался. Вчера казалось больше будет жертв. И то хорошо.


--------------------
"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№9 Написал: GS Москва (Сегодня, 11:37) #
  • +10
  •  (14)

Цитата: dimon_1973
Ещё и хулиганку можно легко повесить (213 ст.)

3.14дарасов, который ходят на трибуны только материться и жечь пиротехнику, надо закрывать на реальные сроки независимо от клубных цветов. А уж тех, кто выбегает громить ворота - тем более.
Регистрация: 22.09.2009
№8 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 11:36) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Eugene24
По горячим следам надо выяснять

Это само собой.
Цитата: Eugene24
запускать ментов в момент этого действа на поле дело рисковое

В чём риск? Что кого-то из ментов помнут что ли? Ну так работа у них такая. Обеспечивать правопорядок в том числе и с риском для своего здоровья.
Если органы правопорядка не могут навести порядок, то нахрена тогда они такие нужны?
Регистрация: 8.02.2011
№7 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 11:36) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ну щас под это дело нам и часовню в 14 веке припомнят.
Оформляйте документы. Независимую экспертизу. Передавайте дело ментам и прокурорам и будут компетентные органы разбираться. А там посмотрим.
Регистрация: 22.09.2007
№6 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 11:27) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Да конечно, половина если не большая часть просто напросто воспользовались моментом. Заявление поможет разве? По горячим следам надо выяснять, а запускать ментов в момент этого действа на поле дело рисковое. А так ну напишут, отлежится и отказняк. Вот и вся работа закончится. Как менты стояли бездействовали в городе так и будет. Не убили и ладно. И самое интересное там обычная шпана, молодняк бухой и закуренный. Напоминает то, как радикалы воспользовавшись моментом подхватили всем известные движения на Манежной площади. А тут туляков не меньше принимало участия в разгроме собственного города и стадиона. Я имею ввиду номинальных туляков)
Плюс примкнули те, в отношении которых говорят что своей смертью не помрут.

Как штангу выкорчевывали, уже за это срок надо давать. А также за рекламу которая сама включается на этом сайте)
В Красноярске я думаю такого действа не будет происходить, у нас штанги крепкие. По-моему даже еще с бетонной стяжкой)


--------------------
"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№5 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 11:22) #
  • 0
  •  (2)

Пресс-атташе тульского «Арсенала» Евгений Овсянников : обращаться в «Спартак» с просьбой возместить ущерб от выбежавших болельщиков не собираемся. «Арсенал» восстановит стадион только своими силами. Это будет непростая задача, но сотрудники клуба с ней справятся.
laughing laughing Эти красавцы не забыли, что им ещё в стыках с Енисеем играть на этом "поле"? joy
Регистрация: 7.05.2017
№4 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 11:21) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Игорь Владимирович
должны быть административно наказуемы.

Почему административно, если это чистейшая уголовщина?

Клуб Арсенал оформил необходимые бумаги в правоохранительные органы или только в СМИ будут причитать? Ведь вся эта хрень будет продолжаться до тех пор, пока кое-кто не начнет отвечать по уголовному кодексу.

Цитата: СуперШтангист
Порча имущества рассматривается в нескольких статьях Уголовного Кодекса РФ: 167,168,214.

Ещё и хулиганку можно легко повесить (213 ст.)
Регистрация: 8.02.2011
№3 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 11:13) #
  • +4
  •  (4)

Игорь Владимирович,
Какое там "административно наказучемо"? satisfied
Порча имущества – это умышленные действия, которые влекут за собой причинение имуществу значительного ущерба. Порча имущества рассматривается в нескольких статьях Уголовного Кодекса РФ: 167,168,214.
Регистрация: 7.05.2017
№2 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 11:02) #
  • +17
  •  (23)
Болеет за:
«Спартак»
Это безобразие, конечно. Такие действия, как порча имущества, должны быть административно наказуемы.
Я не знаю, но с этим вандализмом надо как-то бороться. Не важно, чьи фанаты. Это просто граждане, совершающие хулиганские действия.


--------------------
«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:01) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
уже писали же жи


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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