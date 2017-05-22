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Фанаты "Спартака" повредили систему подогрева поля "Арсенала" - вылилось 6 тонн тосола
Пресс-атташе тульского "Арсенала" Евгений Овсянников рассказал об ущербе, нанесенном арене клуба болельщиками "Спартака", которые выбежали на поле после матча 30-го тура РФПЛ.
"Как сообщил генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов, сегодня с утра было проведено совещание с участием руководства клуба и администрацией стадиона. Подсчитано, что на южной трибуне было испорчено 166 кресел, которые теперь требуют замены.
Также уничтожена сетка ограждения. Лишились ворот и угловых флажков. Что у нас унесут ворота, мы предвидели. С тренировочной базы доставим красно-жёлтую сетку, а там пока повисит просто белая.
Самая главная проблема – поломка системы подогрева поля. Из-за этого вылилось до шести тонн тосола. Теперь штрафная площадь у северных ворот требует замены травяного газона на площади семь на семь метров.
Времени прижиться траве почти нет, но "Арсенал" справится с этой ситуацией. Людям придётся работать 24 часа в сутки, но мы исправим ситуацию", - цитирует Овсянникова "Чемпионат".
"Как сообщил генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов, сегодня с утра было проведено совещание с участием руководства клуба и администрацией стадиона. Подсчитано, что на южной трибуне было испорчено 166 кресел, которые теперь требуют замены.
Также уничтожена сетка ограждения. Лишились ворот и угловых флажков. Что у нас унесут ворота, мы предвидели. С тренировочной базы доставим красно-жёлтую сетку, а там пока повисит просто белая.
Самая главная проблема – поломка системы подогрева поля. Из-за этого вылилось до шести тонн тосола. Теперь штрафная площадь у северных ворот требует замены травяного газона на площади семь на семь метров.
Времени прижиться траве почти нет, но "Арсенал" справится с этой ситуацией. Людям придётся работать 24 часа в сутки, но мы исправим ситуацию", - цитирует Овсянникова "Чемпионат".
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