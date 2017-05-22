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Александр Гришин: Чалов – чистый первый нападающий, бомбардир
Главный тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал игру нападающего Фёдора Чалова.
"Федька – чистый первый нападающий. Бомбардир. Всегда много забивал. У них с Жамалетдиновым сложилась связка неплохая: Тимур действовал в оттяжке, а Фёдор – завершал. У него для этого есть все данные – стартовая скорость, чутьё. Меня его результаты в Премьер-Лиге не удивили.
ЦСКА – хорошая команда, есть кому отдать, а исполнить Чалов умеет. Прирождённый нападающий — в своё время таким был Олег Сергеев. Ему отдавали, и он одним касанием – головой или ногой – забивал. Чалов такой же – ему только нужно принести мяч в штрафную", - цитирует Гришина "Чемпионат".
"Федька – чистый первый нападающий. Бомбардир. Всегда много забивал. У них с Жамалетдиновым сложилась связка неплохая: Тимур действовал в оттяжке, а Фёдор – завершал. У него для этого есть все данные – стартовая скорость, чутьё. Меня его результаты в Премьер-Лиге не удивили.
ЦСКА – хорошая команда, есть кому отдать, а исполнить Чалов умеет. Прирождённый нападающий — в своё время таким был Олег Сергеев. Ему отдавали, и он одним касанием – головой или ногой – забивал. Чалов такой же – ему только нужно принести мяч в штрафную", - цитирует Гришина "Чемпионат".
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