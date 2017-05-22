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Александр Гришин: Чалов – чистый первый нападающий, бомбардир

Главный тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал игру нападающего Фёдора Чалова.

"Федька – чистый первый нападающий. Бомбардир. Всегда много забивал. У них с Жамалетдиновым сложилась связка неплохая: Тимур действовал в оттяжке, а Фёдор – завершал. У него для этого есть все данные – стартовая скорость, чутьё. Меня его результаты в Премьер-Лиге не удивили.

ЦСКА – хорошая команда, есть кому отдать, а исполнить Чалов умеет. Прирождённый нападающий — в своё время таким был Олег Сергеев. Ему отдавали, и он одним касанием – головой или ногой – забивал. Чалов такой же – ему только нужно принести мяч в штрафную", - цитирует Гришина "Чемпионат".
Теги: Чалов ЦСКА
Сегодня, 11:36
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(2)
№4 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 12:46) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сэт
Чалов будущее ЦСКА. А Гришину + 500 в карму за подготовку таланта =).


Цитата: maradona72
Чистый потому что белый, а вот Витинье получается грязный нигер

лишь бы смолотить херню своими погаными пальчиками).
Как всегда.

Не тем кто топит за коней про пальчики писать, берегите их
Регистрация: 30.08.2009
№3 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 12:23) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Чалов будущее ЦСКА. А Гришину + 500 в карму за подготовку таланта =).


Цитата: maradona72
Чистый потому что белый, а вот Витинье получается грязный нигер

лишь бы смолотить херню своими погаными пальчиками).
Как всегда.


--------------------
ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:23) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Чистый потому что белый, а вот Витинье получается грязный нигер.

Не шути так больше, а то живот от смеха болит


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 11:59) #
  • -6
  •  (6)

Чистый потому что белый, а вот Витинье получается грязный нигер.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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