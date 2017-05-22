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Артур Григорьянц: КДК рассмотрит порчу имущества "Арсенала" болельщиками "Спартака"

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что нарушения болельщиков "Спартака" и "Арсенала" включены в повестку очередного заседания комитета по итогам матча 30-го премьер-лиги.

"По матчу "Арсенал" - "Спартак" мы рассмотрим у двух клубов массовый выход на поле болельщиков. Также рассмотрим использование и бросание пиротехники болельщиками "Спартака" и "Арсенала".

Кроме того, рассмотрим порчу имущества болельщиками "Спартака", сжигание атрибутики "Арсенала". Еще несколько болельщиков "Спартака" сидели на ограждении стадиона", - цитирует Григорьянца "Чемпионат".
Теги: Григорьянц Арсенал Тула Спартак
Сегодня, 11:53
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№2 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 12:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
КДК не хило устроились,настригут бабла себе на каникулы.Тут не КДК должен штрафовать клуб,а прокуроры и судьи должны штрафовать и отправлять дебилоидов,крушивших все и вся,и штрафы должны пойти на восстановление стадиона в Туле,а не в чей то карман КДК.
Регистрация: 8.05.2017
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 12:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
балдю...снова на команду ШТРАФ....не хило устроились..а где "пос адки"?..это же статья...где рос.гвардия?.. фейс.контроль?
Регистрация: 6.09.2013
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