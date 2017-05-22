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"Арсенал" не будет обращаться в "Спартак" для возмещения ущерба

Пресс-атташе тульского "Арсенала" Евгений Овсянников заявил, что клуб не будет обращаться в "Спартак" для возмещения ущерба от болельщиков красно-белых.

"Обращаться в "Спартак" с просьбой возместить ущерб от выбежавших болельщиков не собираемся. "Арсенал" восстановит стадион только своими силами. Это будет непростая задача, но сотрудники клуба с ней справятся", - цитирует Овсянникова "Чемпионат".
Теги: Арсенал Тула Спартак
Сегодня, 12:22
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(1)
№4 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 12:45) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ЧР
раздули из мухи... если предъявлять, то будет проверка... а там глядишь все и не так... ))) клоуны.

Да я тебе говорю, Спартак им еще счет выставит, за то, что реконструировали не много(силами фанатов) Арсенал-арену.
Регистрация: 6.11.2011
№3 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 12:37) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
раздули из мухи... если предъявлять, то будет проверка... а там глядишь все и не так... ))) клоуны.
Регистрация: 14.03.2010
№2 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Сегодня, 12:36) #
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Извинились перед свиньями и достаточно.
Регистрация: 24.11.2016
№1 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 12:30) #
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Болеет за:
«Зенит»
Так по гроб обязаны и без того, какие иски, совесть надо иметь )))))
Регистрация: 6.11.2011
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