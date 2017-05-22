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СМИ: Игорь Шалимов останется у руля "Краснодара"

Игорь Шалимов продолжит работу на посту главного тренера "Краснодара", передает "СЭ".

По итогам сезона "быки", заняв четвертое место в чемпионате, отобрались в Лигу Европу. Контракт с Шалимовым осенью прошлого года подписан сроком на три года.
Теги: Шалимов Краснодар
Сегодня, 12:32
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№5 Написал: Sergey Gritsay Краснодар (Сегодня, 12:48) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Это большая ошибка хозяина клуба!
Регистрация: 25.10.2016
№4 Написал: нетрал (Сегодня, 12:45) #
  • -1
  •  (1)

а если бы мимо кубков то как?
Регистрация: 26.04.2017
№3 Написал: MIG Piter (Сегодня, 12:43) #
  • -1
  •  (1)
online

ага, штангист, для тебя точно ))

имхо, Шалимов в следующем году провалит отбор в УЕФА, в чемпионате займет от 5 до 8 места.


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№2 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 12:43) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Надеюсь что так и будет!
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 12:35) #
  • -1
  •  (3)

Это великолепная новость
Регистрация: 7.05.2017
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