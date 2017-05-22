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Кейсуке Хонда попрощался с болельщиками "Милана"

Экс-хавбек ЦСКА Кейсуке Хонда сообщил, что летом покинет свой нынешний клуб "Милан".

"Дорогие болельщики "Милана" - спасибо. Это были непростые три с половиной года, но я получил возможность расти как личность. По окончании сезона я покину "Милан", но я с нетерпением буду ждать встречи с вами", - цитирует 30-летнего японского футболиста "Газета.ru" со ссылкой на Indian Express.
Теги: Хонда Милан
Сегодня, 12:47
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