Владимир Быстров и Дмитрий Торбинский покинули "Краснодар"

Завершились сроки контрактов с "Краснодаром" у полузащитников Владимира Быстрова и Дмитрия Торбинского. Оба футболиста покидают "горожан" в статусе свободных агентов.Сообщается, что Торбинский и Быстров из-за небольших повреждений не летали в Томск на поединок заключительного тура Чемпионата России-2016/2017 и уже покинули расположение команды.ФК "Краснодар" поблагодарил бронзовых призеров Евро-2008 за профессиональную работу и пожелал обоим успешного продолжения профессиональной карьеры.