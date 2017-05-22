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Владимир Быстров и Дмитрий Торбинский покинули "Краснодар"

Завершились сроки контрактов с "Краснодаром" у полузащитников Владимира Быстрова и Дмитрия Торбинского. Оба футболиста покидают "горожан" в статусе свободных агентов.

Сообщается, что Торбинский и Быстров из-за небольших повреждений не летали в Томск на поединок заключительного тура Чемпионата России-2016/2017 и уже покинули расположение команды.

ФК "Краснодар" поблагодарил бронзовых призеров Евро-2008 за профессиональную работу и пожелал обоим успешного продолжения профессиональной карьеры.

ФК "Краснодар"
Теги: Краснодар Быстров Торбинский
Сегодня, 12:52
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№1 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 12:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Скидывают балласт...


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
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