КДК РФС рассмотрит оскорбительные кричалки фанатов "Зенита" в адрес Валерия Карпина

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиков "Зенита" в адрес экс-главного тренера "Спартака" Валерия Карпина во время встречи 30-го тура чемпионата России между питерцами и "Локомотивом", сообщил глава КДК Артур Григорьянц.Болельщики "Зенита" скандировали ненормативную лексику, использовали пиротехнику, а также демонстрировали оскорбительный баннер", - сказал Григорьянц.Фанаты "Зенита" также выкрикивали оскорбления в адрес Карпина, находившегося вблизи трибуны фанатов "сине-бело-голубых". "Совершенно верно, - подтвердил глава КДК. – Это относится к скандированиям ненормативной лексики в том числе".