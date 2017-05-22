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КДК РФС рассмотрит оскорбительные кричалки фанатов "Зенита" в адрес Валерия Карпина

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиков "Зенита" в адрес экс-главного тренера "Спартака" Валерия Карпина во время встречи 30-го тура чемпионата России между питерцами и "Локомотивом", сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Болельщики "Зенита" скандировали ненормативную лексику, использовали пиротехнику, а также демонстрировали оскорбительный баннер", - сказал Григорьянц.

Фанаты "Зенита" также выкрикивали оскорбления в адрес Карпина, находившегося вблизи трибуны фанатов "сине-бело-голубых". "Совершенно верно, - подтвердил глава КДК. – Это относится к скандированиям ненормативной лексики в том числе".

Р-Спорт
Теги: Карпин Григорьянц Зенит
Сегодня, 12:58
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15
(0)
№15 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 15:21) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kobr
А чего он шляется перед фанатами Зенита? Можно подумать, что если бы Газзаев прошел перед фанатами Спартака, то услышал бы сплошные приветствия smile !


Если бы Луческу прошёлся перед трибунами я бы его поприветствовал
Регистрация: 14.04.2008
№14 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:45) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Red_Dragon
Где расследование сдачи матча спартаком арсеналу?

В спортивном отделе книжного магазина в разделе Футбольные байки на полке Уценка.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№13 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 14:41) #
  • -3
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Болеет за:
ЦСКА
Где расследование сдачи матча спартаком арсеналу?
Регистрация: 18.03.2017
№12 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:34) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Карасик
Цитата: Alter ego
С тех пор нет любви...

А до этого была? ))

Вообще-то , да, была.

Золотой матч Спартак - Алания проходил в Питере при абсолютной поддержке Спартака питерскими болельщиками .

А ещё существует старый документ, в 80-х годах составленный влиятельными фанатами Спартака и Зенита о дружбе и вечной поддержке друг друга .

О котором бомжи или не знают, или предпочли забыть.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№11 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 14:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Alter ego
Цитата: tiki
а чем им Карпин то не угодил?
он теперь к футболу отношение имеет посредственное

Думаю, что не угодил он в 2000 (кажется) году, когда в составе Сельты приехал играть против Зенита. Тогда это еще было сложно представить, чтоб русский играл против своих. А забив гол еще и радовался и обнимался -целовался со своими одноклубниками.
Тогда это было в диковинку и наши этого не поняли, свистели на него конечно, ну и он тоже не молчал. Был я на той игре. С тех пор нет любви....

ну, пора бы уже и повзрослеть... да и не думаю, что кричали те, кто тот матч помнит.... многие еще под стол пешком ходили тогда...
Регистрация: 14.03.2010
№10 Написал: Карасик Тула (Сегодня, 14:19) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Alter ego
С тех пор нет любви...

А до этого была? ))
Регистрация: 25.05.2013
№9 Написал: Alter ego (Сегодня, 13:52) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
а чем им Карпин то не угодил?
он теперь к футболу отношение имеет посредственное

Думаю, что не угодил он в 2000 (кажется) году, когда в составе Сельты приехал играть против Зенита. Тогда это еще было сложно представить, чтоб русский играл против своих. А забив гол еще и радовался и обнимался -целовался со своими одноклубниками.
Тогда это было в диковинку и наши этого не поняли, свистели на него конечно, ну и он тоже не молчал. Был я на той игре. С тех пор нет любви....
Регистрация: 17.05.2017
№8 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 13:51) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: нетрал
Цитата: tiki
а чем им Карпин то не угодил?
он теперь к футболу отношение имеет посредственное

жлобьё найдет повод ...причем это у всех клубов .....таких надо карать!"


а карают клубы!
Регистрация: 3.06.2014
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:48) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: kobr
чего он шляется перед фанатами Зенита? Можно подумать, что если бы Газзаев прошел перед фанатами Спартака, то услышал бы сплошные приветствия

Ничё, если у меня на аве Газзаев?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:44) #
  • +1
  •  (1)

80 лет Виктору Понедельнику, автору "золотого гола" сборной СССР в финале самого первого ЧЕ-1960.


Кто там на новостях сидит? Тему сварьганте.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№5 Написал: kobr (Сегодня, 13:41) #
  • -1
  •  (9)
online

А чего он шляется перед фанатами Зенита? Можно подумать, что если бы Газзаев прошел перед фанатами Спартака, то услышал бы сплошные приветствия smile !
Регистрация: 24.10.2006
№4 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 13:41) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
КДК активно пенки снимает в конце сезона... на Турцию набирают, жопы свои греть...
Регистрация: 14.03.2010
№3 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 13:21) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
а чем им Карпин то не угодил?
он теперь к футболу отношение имеет посредственное


Да просто хулиганьё какое-то. От недостатка ума решили, что это весело. Плевать на них.
Регистрация: 8.09.2012
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 13:19) #
  • +3
  •  (7)

Цитата: tiki
а чем им Карпин то не угодил?
он теперь к футболу отношение имеет посредственное

жлобьё найдет повод ...причем это у всех клубов .....таких надо карать!"
Регистрация: 26.04.2017
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:10) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
а чем им Карпин то не угодил?
он теперь к футболу отношение имеет посредственное


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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