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Станислав Черчесов возьмет на сбор в Австрию 28 игроков

Стал известен окончательный состав сборной России на сборах в Австрии в преддверии Кубка Конфедераций.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов ("Уфа"), Маринато Гилерме ("Локомотив"), Владимир Габулов ("Арсенал").

Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия ("Спартак"), Руслан Камболов ("Рубин"), Федор Кудряшов ("Ростов"), Илья Кутепов ("Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче"), Андрей Семенов ("Терек"), Роман Шишкин ("Краснодар").

Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Денис Глушаков ("Спартак"), Александр Головин (ЦСКА), Александр Ерохин ("Ростов"), Юрий Жирков ("Зенит"), Роман Зобнин ("Спартак"), Дмитрий Комбаров ("Спартак"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Александр Самедов ("Спартак"), Игорь Смольников ("Зенит"), Дмитрий Тарасов ("Локомотив").

Нападающие: Александр Бухаров ("Ростов"), Артем Дзюба ("Зенит"), Максим Канунников ("Рубин"), Дмитрий Полоз ("Ростов"), Федор Смолов ("Краснодар").

РФС
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 13:44
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9
(1)
№9 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 14:25) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Батька
Газинский, Шишкин, Тарасов, Нойштедтер - нах не нужны .... только деньги бюджетные просирать и прожирать в отелях будут на поле все равно не выйдут !!

Денисова, Караваева, Шатова, Стоцкого - можно было бы пригласить !!

Я б еще добавил Канунникова, Ерохина и Семенова. Такой же балласт... Хоть Оздоева нет, хорошо..
Регистрация: 21.03.2011
№8 Написал: нетрал (Сегодня, 14:16) #
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Цитата: safonas
а почему в Австрию? может на луну сразу надо было? бабок много накосили за сезон можно потратить?

объясняю ...австрия это последний советский посыл ....где он и бердыев и рахимов учились на теренов!
Регистрация: 26.04.2017
№7 Написал: Батька (Сегодня, 14:14) #
  • +2
  •  (4)
online

Газинский, Шишкин, Тарасов, Нойштедтер - нах не нужны .... только деньги бюджетные просирать и прожирать в отелях будут на поле все равно не выйдут !!

Денисова, Караваева, Шатова, Стоцкого - можно было бы пригласить !!
Регистрация: 9.09.2016
№6 Написал: safonas (Сегодня, 14:05) #
  • -3
  •  (3)

а почему в Австрию? может на луну сразу надо было? бабок много накосили за сезон можно потратить?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:59) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Денисов не помешал бы


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№4 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 13:57) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kraf

Все такки Лунева бы туда.

Все равно за спиной Акинфеева сидеть будут,хотя согласен с вами Лунева,Медведева,Селихова обкатывать надо.За какие заслуги Шишкин и Нойштеддер поедут,вот не понятно.
Регистрация: 8.05.2017
№3 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 13:53) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Факел»
Цитата: serega_user
Без Дзаги с Фернандесом

Без самых дорогих игроков по данным трансфермаркета - серьезное ослабление для сборной


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№2 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 13:49) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: serega_user
Без Дзаги с Фернандесом

Дзагоев -травма, Фернандес - травма. Ожидаемо ведь...

Все таки Лунева бы туда...
Регистрация: 3.06.2014
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 13:45) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Без Дзаги с Фернандесом


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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