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Станислав Черчесов возьмет на сбор в Австрию 28 игроков
Стал известен окончательный состав сборной России на сборах в Австрии в преддверии Кубка Конфедераций.
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов ("Уфа"), Маринато Гилерме ("Локомотив"), Владимир Габулов ("Арсенал").
Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия ("Спартак"), Руслан Камболов ("Рубин"), Федор Кудряшов ("Ростов"), Илья Кутепов ("Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче"), Андрей Семенов ("Терек"), Роман Шишкин ("Краснодар").
Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Денис Глушаков ("Спартак"), Александр Головин (ЦСКА), Александр Ерохин ("Ростов"), Юрий Жирков ("Зенит"), Роман Зобнин ("Спартак"), Дмитрий Комбаров ("Спартак"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Александр Самедов ("Спартак"), Игорь Смольников ("Зенит"), Дмитрий Тарасов ("Локомотив").
Нападающие: Александр Бухаров ("Ростов"), Артем Дзюба ("Зенит"), Максим Канунников ("Рубин"), Дмитрий Полоз ("Ростов"), Федор Смолов ("Краснодар").
РФС
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов ("Уфа"), Маринато Гилерме ("Локомотив"), Владимир Габулов ("Арсенал").
Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия ("Спартак"), Руслан Камболов ("Рубин"), Федор Кудряшов ("Ростов"), Илья Кутепов ("Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче"), Андрей Семенов ("Терек"), Роман Шишкин ("Краснодар").
Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Денис Глушаков ("Спартак"), Александр Головин (ЦСКА), Александр Ерохин ("Ростов"), Юрий Жирков ("Зенит"), Роман Зобнин ("Спартак"), Дмитрий Комбаров ("Спартак"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Александр Самедов ("Спартак"), Игорь Смольников ("Зенит"), Дмитрий Тарасов ("Локомотив").
Нападающие: Александр Бухаров ("Ростов"), Артем Дзюба ("Зенит"), Максим Канунников ("Рубин"), Дмитрий Полоз ("Ростов"), Федор Смолов ("Краснодар").
РФС
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