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Назначены арбитры на стыковые матчи за право выступать в РФПЛ
Назначены арбитры и инспекторы на стыковые матчи за право выступать в РФПЛ в следующем сезоне.
25 мая (четверг)
"Енисей" – "Арсенал": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Валерий Данченко (Уфа); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Алексей Спирин (Москва).
"СКА-Хабаровск" – "Оренбург": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Артем Чистяков (Азов); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
28 мая (воскресенье)
"Арсенал" – "Енисей": судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).
"Оренбург" – "СКА-Хабаровск": судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).
РФС
25 мая (четверг)
"Енисей" – "Арсенал": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Валерий Данченко (Уфа); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Алексей Спирин (Москва).
"СКА-Хабаровск" – "Оренбург": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Артем Чистяков (Азов); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
28 мая (воскресенье)
"Арсенал" – "Енисей": судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).
"Оренбург" – "СКА-Хабаровск": судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).
РФС
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