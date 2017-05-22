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Назначены арбитры на стыковые матчи за право выступать в РФПЛ

Назначены арбитры и инспекторы на стыковые матчи за право выступать в РФПЛ в следующем сезоне.

25 мая (четверг)

"Енисей" – "Арсенал": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Валерий Данченко (Уфа); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

"СКА-Хабаровск" – "Оренбург": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Артем Чистяков (Азов); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

28 мая (воскресенье)

"Арсенал" – "Енисей": судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

"Оренбург" – "СКА-Хабаровск": судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

РФС
Сегодня, 13:55
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№5 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 14:39) #
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Опять эта мерзость Сельдяков. Если опять пенальти в ворота Арсенала, болельщики закопают вместо системы подогрева.
Регистрация: 26.08.2010
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:25) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GS
Цитата: Пивовед
Енисей заходит.
Оренбург остаётся

ХЗ, но очевидно, что в Хабаровск летать никому в ПЛ не хочется.

Именно.
А второе- потому что тоже является частью Вселенной частью Газпрома ....


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:25) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: GS
ХЗ, но очевидно, что в Хабаровск летать никому в ПЛ не хочется.

Один раз можно съездить, ничего не случится. Это Хабаровску тяжко будет гонять туда-сюда.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 14:22) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: Пивовед
Енисей заходит.
Оренбург остаётся

ХЗ, но очевидно, что в Хабаровск летать никому в ПЛ не хочется.
Регистрация: 22.09.2009
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:16) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Енисей заходит.
Оренбург остаётся


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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