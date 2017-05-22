Назначены арбитры на стыковые матчи за право выступать в РФПЛ

Назначены арбитры и инспекторы на стыковые матчи за право выступать в РФПЛ в следующем сезоне.25 мая (четверг): судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Валерий Данченко (Уфа); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Алексей Спирин (Москва).: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Артем Чистяков (Азов); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).28 мая (воскресенье): судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).