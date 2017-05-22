Гендиректор "Уфы": итоги сезона можно назвать отличными

Итоги сезона для "Уфы" можно назвать отличными, заявил генеральный директор клуба Шамиль Газизов. Уфимская команда заняла 7-е место."Итоги сезона оцениваю как отличные. Все прошло на отлично, даже перевыполнили наш внутренний план. Я рад тому, как развивается клуб. Все на 100%, но есть куда стремиться. Сергей Богданович (Семак) зарекомендовал себя очень грамотным тренером, он еще молодой как тренер, ему есть куда прогрессировать, и мы надеемся, что этот прогресс будет с нашей командой".На вопрос о том, что будет, если у Семака появится предложение со стороны более маститого клуба, например, санкт-петербургского "Зенита", Газизов ответил: "Мы готовы ко всему. Если ему поступит предложение от большого клуба, конечно, препятствовать не будем. Это в нашем понимании неправильно (препятствовать). Самим нам, конечно, обидно, когда такое происходит, но это касается всех. Выбрана стратегия, и мы стараемся придерживаться ее".