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Сборная России будет готовиться к игре с Чили на стадионе имени Стрельцова

Стал известен график подготовки сборной России к Кубку Конфедераций в период с 25 мая по 9 июня.

Сборная сыграет два товарищеских матча – 5 июня с Венгрией в Будапеште на "Гроупама Арене" и 9 июня – с Чили в Москве.

В четверг, 25 мая, команда Станислава Черчесова проведет тренировку на "Арене Химки". На следующий день сборная вылетит в Инсбрук, а 3 июня – в Будапешт.

6 июня россияне вернутся в Москву и будут готовиться к игре с чилийцами на стадионе имени Стрельцова.

РФС
Теги: Сборная России
Сегодня, 14:28
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№1 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 14:47) #
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Кули толку.....
Регистрация: 17.06.2016
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