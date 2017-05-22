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Сборная России будет готовиться к игре с Чили на стадионе имени Стрельцова
Стал известен график подготовки сборной России к Кубку Конфедераций в период с 25 мая по 9 июня.
Сборная сыграет два товарищеских матча – 5 июня с Венгрией в Будапеште на "Гроупама Арене" и 9 июня – с Чили в Москве.
В четверг, 25 мая, команда Станислава Черчесова проведет тренировку на "Арене Химки". На следующий день сборная вылетит в Инсбрук, а 3 июня – в Будапешт.
6 июня россияне вернутся в Москву и будут готовиться к игре с чилийцами на стадионе имени Стрельцова.
РФС
Сборная сыграет два товарищеских матча – 5 июня с Венгрией в Будапеште на "Гроупама Арене" и 9 июня – с Чили в Москве.
В четверг, 25 мая, команда Станислава Черчесова проведет тренировку на "Арене Химки". На следующий день сборная вылетит в Инсбрук, а 3 июня – в Будапешт.
6 июня россияне вернутся в Москву и будут готовиться к игре с чилийцами на стадионе имени Стрельцова.
РФС
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