Сборная России будет готовиться к игре с Чили на стадионе имени Стрельцова

Стал известен график подготовки сборной России к Кубку Конфедераций в период с 25 мая по 9 июня.Сборная сыграет два товарищеских матча – 5 июня с Венгрией в Будапеште на "Гроупама Арене" и 9 июня – с Чили в Москве.В четверг, 25 мая, команда Станислава Черчесова проведет тренировку на "Арене Химки". На следующий день сборная вылетит в Инсбрук, а 3 июня – в Будапешт.6 июня россияне вернутся в Москву и будут готовиться к игре с чилийцами на стадионе имени Стрельцова.