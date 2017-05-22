Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Первый тур сезона-2017/18 предварительно начнется 16 июля

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев на общем собрании клубов РФПЛ заявил, что первый тур сезона-2017/18 предварительно начнется 16 июля.

"Была формальная встреча, подвели итоги чемпионата, утвердили их, наметили даты по календарю. Была пара вопросов по киберфутболу, но основная тема - календарь. Предварительно 16 июля - первый тур, 13 мая - последний. Точно он должен быть определен до 8 июня.

Обсуждали вариант закрепления времени начала матча в регламенте, чтобы болельщики знали, что в субботу пройдет тур. Но здесь есть сложности, потому что мы еще зависим от телевидения и сложно составить на весь сезон, но будем стараться исправить все огрехи и избегать разногласий, хотя всегда будут недовольные, потому что удовлетворить всем 16 командам очень сложно", - цитирует Бабаева "Газета.ru".
Теги: Бабаев
Сегодня, 14:47
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.