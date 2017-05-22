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Никита Симонян: со счетом 0:3 матчи не сдают
Первый вице-президент РФС, ветеран "Спартака" Никита Симонян поделился мнением о матче 30-го тура РФПЛ "Арсенал" - "Спартак" (3:0).
"Мне понравилась бескомпромиссная борьба на финише чемпионата. Не возникает подозрений о договорных матчах. Слышал, что некоторые высказывались в адрес поражения "Спартака" от "Арсенала". Я не допускаю такой возможности, что спартаковцы могли сдавать матч. Со счётом 0:3 матчи на сдают, было бы 0:1, но я даже не допускаю мысли о том, что игра могла иметь договорной характер.
Понятно, что чемпиону нельзя проигрывать с таким счётом. Моё мнение – "Спартак" должен был закончить сезон достойно - так, как, например, выиграл у "Терека", при всём уважении к "Арсеналу", - цитирует Симоняна "Чемпионат".
"Мне понравилась бескомпромиссная борьба на финише чемпионата. Не возникает подозрений о договорных матчах. Слышал, что некоторые высказывались в адрес поражения "Спартака" от "Арсенала". Я не допускаю такой возможности, что спартаковцы могли сдавать матч. Со счётом 0:3 матчи на сдают, было бы 0:1, но я даже не допускаю мысли о том, что игра могла иметь договорной характер.
Понятно, что чемпиону нельзя проигрывать с таким счётом. Моё мнение – "Спартак" должен был закончить сезон достойно - так, как, например, выиграл у "Терека", при всём уважении к "Арсеналу", - цитирует Симоняна "Чемпионат".
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