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Никита Симонян: со счетом 0:3 матчи не сдают

Первый вице-президент РФС, ветеран "Спартака" Никита Симонян поделился мнением о матче 30-го тура РФПЛ "Арсенал" - "Спартак" (3:0).

"Мне понравилась бескомпромиссная борьба на финише чемпионата. Не возникает подозрений о договорных матчах. Слышал, что некоторые высказывались в адрес поражения "Спартака" от "Арсенала". Я не допускаю такой возможности, что спартаковцы могли сдавать матч. Со счётом 0:3 матчи на сдают, было бы 0:1, но я даже не допускаю мысли о том, что игра могла иметь договорной характер.

Понятно, что чемпиону нельзя проигрывать с таким счётом. Моё мнение – "Спартак" должен был закончить сезон достойно - так, как, например, выиграл у "Терека", при всём уважении к "Арсеналу", - цитирует Симоняна "Чемпионат".
Теги: Симонян Спартак
Сегодня, 14:58
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№4 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 15:23) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Если Арсенал в стыках продует -- тогда будет на 100% ясно ,что дело тут не чистое и можно уже делать выводы....


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№3 Написал: Presto (Сегодня, 15:19) #
  • -1
  •  (1)
online

Бывают такие матчи, бывают и сдают. И счет такой бывает не только такой, уж я то знаю. У dogovornoj-match.ru с разным счетом гоняют матчи и этот матч не исключение.
Регистрация: 22.05.2017
№2 Написал: debil (Сегодня, 15:04) #
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Уж мы то знаем как сдавать 0 5
Регистрация: 30.06.2016
№1 Написал: Команда Зенит. (Сегодня, 15:00) #
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Болеет за:
«Зенит»
Дыма без огня не бывает то-то все мясные теперь отмазываются.
Регистрация: 23.04.2017
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