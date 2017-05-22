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"Зенит" возобновит тренировки 13 июня

"Зенит" в понедельник ушел в отпуск на три недели, передает пресс-служба сине-бело-голубых.

13 и 14 июня у питерской команды запланировано медобследование, а уже 15-го числа "Зенит" улетит на первый сбор в Австрию.

В национальные команды вызваны пять игроков петербуржцев: Юрий Жирков, Игорь Смольников и Артем Дзюба отправились в расположение сборной России, а Луиш Нету и Данни находятся в расширенном списке Португалии на Кубок Конфедераций.
Теги: Зенит
Сегодня, 14:59
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№3 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 15:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
..учиться играть никогда не поздно..раньше начнут...раньше и устанут..
Регистрация: 6.09.2013
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:17) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Команда Зенит.
Очень бы хотелось с новым тренером.

А вы всей командой комментарии писать будете?
Одного -самого умного - делегата на РуФу от Зенита не нашлось?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: Команда Зенит. (Сегодня, 15:08) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Очень бы хотелось с новым тренером.
Регистрация: 23.04.2017
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