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"Зенит" возобновит тренировки 13 июня
"Зенит" в понедельник ушел в отпуск на три недели, передает пресс-служба сине-бело-голубых.
13 и 14 июня у питерской команды запланировано медобследование, а уже 15-го числа "Зенит" улетит на первый сбор в Австрию.
В национальные команды вызваны пять игроков петербуржцев: Юрий Жирков, Игорь Смольников и Артем Дзюба отправились в расположение сборной России, а Луиш Нету и Данни находятся в расширенном списке Португалии на Кубок Конфедераций.
13 и 14 июня у питерской команды запланировано медобследование, а уже 15-го числа "Зенит" улетит на первый сбор в Австрию.
В национальные команды вызваны пять игроков петербуржцев: Юрий Жирков, Игорь Смольников и Артем Дзюба отправились в расположение сборной России, а Луиш Нету и Данни находятся в расширенном списке Португалии на Кубок Конфедераций.
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