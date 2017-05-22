Игроки "Реала": Пике, ублюдок, приветствуй чемпионов! (видео)

Игроки и фанаты "Реала" во время празднования чемпионства на площади Сибелес в Мадриде скандировали кричалку в адрес защитника "Барселоны" Жерара Пике: "Piqu?, cabr?n, saluda al campe?n" ("Пике, ублюдок, приветствуй чемпионов!").