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Игроки "Реала": Пике, ублюдок, приветствуй чемпионов! (видео)

Игроки и фанаты "Реала" во время празднования чемпионства на площади Сибелес в Мадриде скандировали кричалку в адрес защитника "Барселоны" Жерара Пике: "Piqu?, cabr?n, saluda al campe?n" ("Пике, ублюдок, приветствуй чемпионов!").

Теги: Реал Пике
Сегодня, 15:16
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№1 Написал: chpockman Хвастовичи (Сегодня, 15:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
всё... ппц... КДК....
Регистрация: 21.10.2013
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