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Кристиан Нобоа: "Ростов" контракт не предлагал, посмотрим, какие есть варианты

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа рассказал ситуации с долгами по зарплате и своем контракте.

– Клуб погасил перед вами долги по зарплате?

– Долги есть. Но руководители сказали, что все будет хорошо. Через неделю, думаю, погасят.

– Курбан Бердыев вчера вам не сказал, что уходит?

– Нет, не говорил. Он встречался с губернатором, кем-то еще. Думаю, потом он огласит свое решение.

– Ваш контракт с "Ростовом" закончился. Что дальше?

– Через неделю встречусь с агентом. Посмотрим, какие есть варианты.

– "Ростов" вам так и не предложил новый контракт?

– Нет. Клуб мне ничего не сказал по этому поводу.

– То есть покидаете "Ростов"?

– Пока не знаю, – сказал Нобоа.

СЭ
Теги: Нобоа Ростов
Сегодня, 15:44
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№2 Написал: safonas (Сегодня, 17:25) #
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online

с Бердыевым в Рубин?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: Батька (Сегодня, 16:25) #
  • -1
  •  (1)

ну пару лет при должном отношении к делу еще может играть на высоком уровне !!
Регистрация: 9.09.2016
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