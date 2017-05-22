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Кристиан Нобоа: "Ростов" контракт не предлагал, посмотрим, какие есть варианты
Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа рассказал ситуации с долгами по зарплате и своем контракте.
– Клуб погасил перед вами долги по зарплате?
– Долги есть. Но руководители сказали, что все будет хорошо. Через неделю, думаю, погасят.
– Курбан Бердыев вчера вам не сказал, что уходит?
– Нет, не говорил. Он встречался с губернатором, кем-то еще. Думаю, потом он огласит свое решение.
– Ваш контракт с "Ростовом" закончился. Что дальше?
– Через неделю встречусь с агентом. Посмотрим, какие есть варианты.
– "Ростов" вам так и не предложил новый контракт?
– Нет. Клуб мне ничего не сказал по этому поводу.
– То есть покидаете "Ростов"?
– Пока не знаю, – сказал Нобоа.
СЭ
– Клуб погасил перед вами долги по зарплате?
– Долги есть. Но руководители сказали, что все будет хорошо. Через неделю, думаю, погасят.
– Курбан Бердыев вчера вам не сказал, что уходит?
– Нет, не говорил. Он встречался с губернатором, кем-то еще. Думаю, потом он огласит свое решение.
– Ваш контракт с "Ростовом" закончился. Что дальше?
– Через неделю встречусь с агентом. Посмотрим, какие есть варианты.
– "Ростов" вам так и не предложил новый контракт?
– Нет. Клуб мне ничего не сказал по этому поводу.
– То есть покидаете "Ростов"?
– Пока не знаю, – сказал Нобоа.
СЭ
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