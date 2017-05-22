Кристиан Нобоа: "Ростов" контракт не предлагал, посмотрим, какие есть варианты

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа рассказал ситуации с долгами по зарплате и своем контракте.– Долги есть. Но руководители сказали, что все будет хорошо. Через неделю, думаю, погасят.– Нет, не говорил. Он встречался с губернатором, кем-то еще. Думаю, потом он огласит свое решение.– Через неделю встречусь с агентом. Посмотрим, какие есть варианты.– Нет. Клуб мне ничего не сказал по этому поводу.– Пока не знаю, – сказал Нобоа.