Финал Кубка России может ежегодно проводиться 9 мая

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о планах по дате проведения финала Кубка России в следующем сезоне.Игра по предварительным данным пройдет 9 мая 2018 года. Как сообщил Прядкин, финал Кубка России может ежегодно проводиться в одну дату.