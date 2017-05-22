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Финал Кубка России может ежегодно проводиться 9 мая

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о планах по дате проведения финала Кубка России в следующем сезоне.

Игра по предварительным данным пройдет 9 мая 2018 года. Как сообщил Прядкин, финал Кубка России может ежегодно проводиться в одну дату.

СЭ
Теги: Прядкин
Сегодня, 15:46
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№2 Написал: plast Спб (Сегодня, 16:38) #
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online

и тот ко выиграет кубок потом не имеет мотивации играть оставшиеся матчи , так что не надо , лучше между 29 и 30 туром где нибудь.
Регистрация: 31.07.2010
№1 Написал: Campos Москва (Сегодня, 15:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну-ну. Полиция прям от радости кипятком будет писать от такого желания.
Идея хорошая, знаменательная, но реализация ударит по болельщикам.
Регистрация: 26.12.2008
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