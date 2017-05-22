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Олег Терехин: "Локомотив" в принципе ничего хорошего не показывает. Кубок выиграли, но это чистая случайность (3)
Олег Терехин: "Локомотив" в принципе ничего хорошего не показывает. Кубок выиграли, но это чистая случайность (3)
11:18
Сергей Герасимец: непопадание "Зенита" в Лигу чемпионов - это катастрофа, кто-то должен за это ответить (24)
Сергей Герасимец: непопадание "Зенита" в Лигу чемпионов - это катастрофа, кто-то должен за это ответить (24)
Финал Кубка России может ежегодно проводиться 9 мая
Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о планах по дате проведения финала Кубка России в следующем сезоне.
Игра по предварительным данным пройдет 9 мая 2018 года. Как сообщил Прядкин, финал Кубка России может ежегодно проводиться в одну дату.
СЭ
Игра по предварительным данным пройдет 9 мая 2018 года. Как сообщил Прядкин, финал Кубка России может ежегодно проводиться в одну дату.
СЭ
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