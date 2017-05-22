"Локомотив" ушел в отпуск на три недели

Футболисты и тренеры "Локомотива" сегодня ушли в отпуск. Отдых клуба продлится чуть больше трех недель, передает пресс-служба красно-зеленых.Для футболистов, которые были вызваны в сборные своих стран, каникулы начнутся позднее. О месте проведения сборов в июне будет объявлено дополнительно.