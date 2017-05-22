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"Локомотив" ушел в отпуск на три недели

Футболисты и тренеры "Локомотива" сегодня ушли в отпуск. Отдых клуба продлится чуть больше трех недель, передает пресс-служба красно-зеленых.

Для футболистов, которые были вызваны в сборные своих стран, каникулы начнутся позднее. О месте проведения сборов в июне будет объявлено дополнительно.
Теги: Локомотив
Сегодня, 15:49
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№1 Написал: molzino Ногинск (Сегодня, 16:04) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Они уже вчера ушли. Причем с утра.
Регистрация: 23.03.2015
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