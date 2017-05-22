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Владимир Путин в Краснодаре встретится с президентом ФИФА

Во вторник Президент России Владимир Путин в Краснодаре проведет заседание Совета по развитию физкультуры и спорта.

"На заседании будет рассмотрен комплекс мер, направленных на развитие системы подготовки спортивного резерва и сборных команд до 2024 года.

Участники встречи также обсудят Национальный план борьбы с допингом в российском спорте – о том, какие действия планируется предпринять в этой сфере, расскажет почетный президент ОКР, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов", – сообщили в пресс-службе Кремля.

В рамках поездки Путина запланирована встреча с президентом ФИФА Джанни Инфантино, а также посещение комплекса тренировочных залов "Чемпион", детско-юношеской Академии "Краснодара" и стадиона кубанской команды, где президент встретится с активом ведущих волонтерских объединений России.
Сегодня, 15:56
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№7 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Там минималка 42т или что-то в этом роде.

В Калининграде стадион строится на 35 тысяч, 10 тысяч из которых будут разборными..))
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Спартак- Великий Чемпион !


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№6 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:44) #
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Цитата: Пивовед
2. Краснодар. Уже готовый город к проведению ЧМ по всем условиям. Футбол здесь просто обожают.

Освобождёные деньги пустить на корректировку инфраструктуры.


Есть логика. Но стадион Галицкого вмещает 30т. А для ЧМ , для стадиона где будут играть матчи ЧМ, это количество мест мало. Там минималка 42т или что-то в этом роде.

Привет , Леха! Спартак Вечный Чемпион!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Цитата: Пивовед
Кто на вылете?
Саранск?
Калининград?

Может Санкт-Петербург?

Шутка понятна.
Привет , Серж..
Провала Питера вся питерская группировка не допустит, и тупо завалит его деньгами на достройку..

И вот смотри что может получиться..

Откуда взять им бабки?
То, что недавно они накинули ещё пол- миллиарда долларов ни о чём не говорит- эти деньги могут пойти на другие проекты , мимо конкретно стадионов.

Выход- искать освобождающиеся деньги из уже запланированных на конкретно стадионы.

Как?
Отказать кому-либо из строящихся, найти уже готовый мирового качества.
1. Калининград или Саранск. Здесь футбол большинству не нужен.
Прекратить финансирование. Тем более, что в Кёниге стадион на такой стадии, что в принципе может быть со временем достроен и усилиями одного лишь местного бюджета. Ну и пусть, что долгострой, а бунтов здесь не будет.

2. Краснодар. Уже готовый город к проведению ЧМ по всем условиям. Футбол здесь просто обожают.

Освобождёные деньги пустить на корректировку инфраструктуры.

Поэтому Путин и показывает президенту ФИФА именно Краснодар.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№4 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 16:28) #
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Болеет за:
«Краснодар»
на пару месяцев попозже надо было приехать, они бы от парка окуели,который доделывают возле стада


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009
№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:21) #
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Цитата: Пивовед
Кто на вылете?
Саранск?
Калининград?

Может Санкт-Петербург?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№2 Написал: Alter ego (Сегодня, 16:19) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
И тут Путин и говорит - "Видите, какие у нас стадионы в городах где НЕ будет проводиться ЧМ? Вы даже себе не представляете что вас ждет в городах-участниках!" laughing laughing
Регистрация: 17.05.2017
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
Президент ФИФА приезжает в город, где не будет проводиться ЧМ, и осмотрит его и его инфраструктуру в присутствии Президента России ?

Кто на вылете?
Саранск?
Калининград?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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