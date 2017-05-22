Владимир Путин в Краснодаре встретится с президентом ФИФА

Во вторник Президент России Владимир Путин в Краснодаре проведет заседание Совета по развитию физкультуры и спорта."На заседании будет рассмотрен комплекс мер, направленных на развитие системы подготовки спортивного резерва и сборных команд до 2024 года.Участники встречи также обсудят Национальный план борьбы с допингом в российском спорте – о том, какие действия планируется предпринять в этой сфере, расскажет почетный президент ОКР, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов", – сообщили в пресс-службе Кремля.В рамках поездки Путина запланирована встреча с президентом ФИФА Джанни Инфантино, а также посещение комплекса тренировочных залов "Чемпион", детско-юношеской Академии "Краснодара" и стадиона кубанской команды, где президент встретится с активом ведущих волонтерских объединений России.