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Владимир Путин в Краснодаре встретится с президентом ФИФА
Во вторник Президент России Владимир Путин в Краснодаре проведет заседание Совета по развитию физкультуры и спорта.
"На заседании будет рассмотрен комплекс мер, направленных на развитие системы подготовки спортивного резерва и сборных команд до 2024 года.
Участники встречи также обсудят Национальный план борьбы с допингом в российском спорте – о том, какие действия планируется предпринять в этой сфере, расскажет почетный президент ОКР, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов", – сообщили в пресс-службе Кремля.
В рамках поездки Путина запланирована встреча с президентом ФИФА Джанни Инфантино, а также посещение комплекса тренировочных залов "Чемпион", детско-юношеской Академии "Краснодара" и стадиона кубанской команды, где президент встретится с активом ведущих волонтерских объединений России.
"На заседании будет рассмотрен комплекс мер, направленных на развитие системы подготовки спортивного резерва и сборных команд до 2024 года.
Участники встречи также обсудят Национальный план борьбы с допингом в российском спорте – о том, какие действия планируется предпринять в этой сфере, расскажет почетный президент ОКР, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов", – сообщили в пресс-службе Кремля.
В рамках поездки Путина запланирована встреча с президентом ФИФА Джанни Инфантино, а также посещение комплекса тренировочных залов "Чемпион", детско-юношеской Академии "Краснодара" и стадиона кубанской команды, где президент встретится с активом ведущих волонтерских объединений России.
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