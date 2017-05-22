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Сергей Герасимец: непопадание "Зенита" в Лигу чемпионов - это катастрофа, кто-то должен за это ответить (24)
Почему ЦСКА заслужил лигу чемпионов
Rusfootball.info объясняет, за счёт кого и чего ЦСКА заслужил место в лиге чемпионов на следующий сезон больше "Зенита".
Цыплят Очки по осени весне считают
Первую часть сезона ЦСКА завершал на третьем месте с отставанием от "Зенита" в три очка. Команду покидал бессменный на протяжении семи лет тренер Леонид Слуцкий, и было совершенно неясно, по какой траектории будет двигаться дальше армейская команда. Безболезненная, как оказалось, смена тренера позволила армейцам в 13-и матчах одержать 9 побед при всего одном поражении. Причём уже в первом матче после перерыва ЦСКА смог не пропустить от "Зенита", который форсировал форму с помощью участия в плей офф лиги Европы. Разница мячей по итогам весеннего отрезка: 26-4. Команда из Санкт-Петербурга за этот отрезок набрала 26 очков против 30-и армейских, трижды уступив соперникам: "Амкару", "Спартаку" и "Тереку". Разница мячей: 17-6. Решающим оказалось домашнее поражение на неготовом домашнем поле "Зенит-Арены" от грозненцев, которое не только позволило стать де-факто чемпионом московскому "Спартаку", но и позволить пропустить вперёд армейцев, которые в последних четырёх турах уже не уступили минимальное очковое преимущество над своими принципиальными соперниками, одержав четыре победы подряд над "Амкаром", "Арсеналом", "Рубином" и "Анжи", не пропустив в этих встречах ни одного мяча.
Виктор Ганчаренко
Главным творцом весеннего рывка стал новый главный тренер Виктор Ганчаренко. Друг Слуцкого, он пришёл в команду в качестве помощника в позапрошлом сезоне, успев почувствовать вкус золотых медалей чемпионата России. Небольшая командировка в "Уфу" получилась удачной, и руководство армейского клуба после объявления об уходе зимой Леонида Викторовича решило не менять резко курс в виде приглашения нового главного тренера со стороны, а доверилось уже своему проверенному человеку.
Ганчаренко привёл с собой из "Уфы" Виктора Васина, проведшего за эту команду на правах аренды все 17 матчей первой части сезона, изменил схему игры команды на 3-5-2, где Васин стал одним из незаменимых винтиков и добрался до сборной России, где, очевидно, будет основным защитником на грядущем Кубке конфедераций. И даже решающая ошибка в матче со "Спартаком" не покола уверенности тренера в своём подопечном.
Изменение схемы и доверие со стороны тренера молодым позволило армейцам значительно освежить состав спереди, благодаря чему игра ЦСКА стала более сбалансированной сзади и более креативной спереди. Понтус Вернблум перестал получать карточки в каждом втором матче, а Фернандес превратился в правого латераля европейского уровня. По итогам чемпионата армейцы пропустили меньше всех и имеют лучшую разницу забитых и пропущенных мячей, а Игорь Акинфеев побил личный рекорд по сухой серии в чемпионатах России и количеству сухих матчей за сезон.
Мирча Луческу
На фоне сдержанного и обстоятельно излагающего свои мысли порой не хуже Слуцкого главный тренер "Зенита" успел надоесть даже собственным болельщикам на протяжении одного сезона. Спаллетти и Виллаш-Боаш тоже не были паиньками в разговорном жанре, но румын вывел профессиональное нытьё на новый уровень. После неудачных матчей он обвинял всех кого можно и кого нельзя: соперников, судей, поля, игроков, Виталия Мутко, РФС, журналистов. У некоторых болельщиков-мазохистов даже появилась зависимая привычка ждать послематчевые комментарии мистера и гадать, кого же на сей раз обвинит он в некомпетентности.
Негативный фон, несомненно, передавался и футболистам "Зенита". Очевидно, что некоторые игроки открыто выражали недовольство Луческу (Шатов, Ломбертс). В таких условиях, если случится отставка тренера, не хотелось бы видеть разобранный "Зенит" в квалификации лиги чемпионов, которая начнётся уже в начале августа. Времени на знакомство с командой, постановку игры у нового тренера, скорее всего, будет минимум. У ЦСКА в нынешнем состоянии шансов выйти в групповой этап лиги чемпионов несравнимо больше.
Игорь Акинфеев
Признайтесь, вы хотите увидеть продолжение сериала под названием "Акинфеев и лига чемпионов"? Когда прервётся его знаменитая рекордная серия? Странно, что никому в голову из отчаянных болельщиков "Спартака" ещё не пришла мысль создать сайт по типу http://spartak-bez-titulov.ru, который кстати создал в своё время болельщик армейцев, и назвать его как-нибудь типа http://suharikov-u-igorya.net. В дни лигочемпионских матчей трафик приносил бы владельцу такого сайта неплохие деньги.
Если же говорить серьёзно, именно в предстоящей лиге чемпионов у Акинфеева есть отличные шансы прервать затянувшуюся ещё с 2006-го года серию без сухих матчей. Дело всё в той же схеме 3-5-2, с изменением на которую в игре ЦСКА стал играть намного сбалансированнее именно в обороне. И уж в 3-ем квалификационном раунде в одном из двух матчей будет хороший шанс оставить свои ворота на замке - соперники там вполне проходимые.
Витиньо и Натхо
При Ганчаренко прогрессируют практически все, но особо отметить стоит именно бразильца и израильтянина. Вернувшийся из продолжительной аренды и возмужавший Витиньо превратился не только в основного игрока армейской команды, но сходу стал её незаменимым винтиком. Лишь в первом официальном матче весны с "Зенитом" он появился по ходу второго тайма, во всех остальных выходил с первых минут и проводил на поле не менее часа, забив по итогам 13-и матчей 6 голов и отдав 5 голевых передач. Запоминается всегда последнее, а в последних двух матчах с "Рубином" и "Анжи" на счету бразильца 3+2 по системе гол+пас. И ему всего лишь 22 - сейчас кажется, что потенциал его ещё далеко не иссяк. Наконец-то, он начал оправдывать ту восьмизначную сумму в заграничной валюте, которую в своё время не поскупился отдать за него Евгений Гинер.
Натхо - сложившаяся боевая футбольная единица, в отличие от Витиньо, но и он заново обрёл себя лишь после прихода Ганчаренко на пост главного тренера ЦСКА. У него был хороший игровой отрезок в конце ноября-начале декабря, когда он за пару недель забил три пенальти - вот все его результативные действия за первую часть сезона. Весной же на его счету четыре гола и четыре голевых передачи, причём с пенальти Бибрас отличился лишь раз. Раскрыться ему помогло место в треугольнике в центре поля рядом с Вернблумом и Головиным. После дисквалификации Ерёменко и бесконечных травм Дзагоева Натхо не только почувствовал доверие к себе со стороны тренера, но и вкус к игре рядом с более молодыми и голодными на умные передачи партнёрами впереди.
Русская молодёжь
ЦСКА последние годы проводит в режиме жёсткой экономии, и в первую очередь это отражается на отсутствии громких приобретений. В таких условиях жизненно важно растить собственную молодёжь и доводить её до основного состава. Это понимал ещё и Слуцкий, но именно при Ганчаренко её стало так много. Головиным уже никого не удивишь (Александр наряду с Фернандесом - единственные игроки ЦСКА в этом сезоне, сыгравшие во всех 30-и матчах чемпионата России), но яркий взлёт 19-летнего Чалова, составившего отличную связку с Витиньо в атаке армейцев и забившего по итогам сезона больше Кокорина, дебюты в основной команде отметившего вчера 20-летие Жамалетдинова и 19-летнего Кучаева - заслуга Виктора Михайловича. 20-летний Гордюшенко успел дебютировать ещё при Слуцком и даже поиграть в лиге чемпионов. Сколько у "Зенита" воспитанников хотя бы младше 24-ёх лет подпускалось к основе в прошедшем сезоне? Правильно, ни одного.
Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
Фото: Официальный сайт ПФК ЦСКА
Первую часть сезона ЦСКА завершал на третьем месте с отставанием от "Зенита" в три очка. Команду покидал бессменный на протяжении семи лет тренер Леонид Слуцкий, и было совершенно неясно, по какой траектории будет двигаться дальше армейская команда. Безболезненная, как оказалось, смена тренера позволила армейцам в 13-и матчах одержать 9 побед при всего одном поражении. Причём уже в первом матче после перерыва ЦСКА смог не пропустить от "Зенита", который форсировал форму с помощью участия в плей офф лиги Европы. Разница мячей по итогам весеннего отрезка: 26-4. Команда из Санкт-Петербурга за этот отрезок набрала 26 очков против 30-и армейских, трижды уступив соперникам: "Амкару", "Спартаку" и "Тереку". Разница мячей: 17-6. Решающим оказалось домашнее поражение на неготовом домашнем поле "Зенит-Арены" от грозненцев, которое не только позволило стать де-факто чемпионом московскому "Спартаку", но и позволить пропустить вперёд армейцев, которые в последних четырёх турах уже не уступили минимальное очковое преимущество над своими принципиальными соперниками, одержав четыре победы подряд над "Амкаром", "Арсеналом", "Рубином" и "Анжи", не пропустив в этих встречах ни одного мяча.
Виктор Ганчаренко
Главным творцом весеннего рывка стал новый главный тренер Виктор Ганчаренко. Друг Слуцкого, он пришёл в команду в качестве помощника в позапрошлом сезоне, успев почувствовать вкус золотых медалей чемпионата России. Небольшая командировка в "Уфу" получилась удачной, и руководство армейского клуба после объявления об уходе зимой Леонида Викторовича решило не менять резко курс в виде приглашения нового главного тренера со стороны, а доверилось уже своему проверенному человеку.
Ганчаренко привёл с собой из "Уфы" Виктора Васина, проведшего за эту команду на правах аренды все 17 матчей первой части сезона, изменил схему игры команды на 3-5-2, где Васин стал одним из незаменимых винтиков и добрался до сборной России, где, очевидно, будет основным защитником на грядущем Кубке конфедераций. И даже решающая ошибка в матче со "Спартаком" не покола уверенности тренера в своём подопечном.
Изменение схемы и доверие со стороны тренера молодым позволило армейцам значительно освежить состав спереди, благодаря чему игра ЦСКА стала более сбалансированной сзади и более креативной спереди. Понтус Вернблум перестал получать карточки в каждом втором матче, а Фернандес превратился в правого латераля европейского уровня. По итогам чемпионата армейцы пропустили меньше всех и имеют лучшую разницу забитых и пропущенных мячей, а Игорь Акинфеев побил личный рекорд по сухой серии в чемпионатах России и количеству сухих матчей за сезон.
Мирча Луческу
На фоне сдержанного и обстоятельно излагающего свои мысли порой не хуже Слуцкого главный тренер "Зенита" успел надоесть даже собственным болельщикам на протяжении одного сезона. Спаллетти и Виллаш-Боаш тоже не были паиньками в разговорном жанре, но румын вывел профессиональное нытьё на новый уровень. После неудачных матчей он обвинял всех кого можно и кого нельзя: соперников, судей, поля, игроков, Виталия Мутко, РФС, журналистов. У некоторых болельщиков-мазохистов даже появилась зависимая привычка ждать послематчевые комментарии мистера и гадать, кого же на сей раз обвинит он в некомпетентности.
Негативный фон, несомненно, передавался и футболистам "Зенита". Очевидно, что некоторые игроки открыто выражали недовольство Луческу (Шатов, Ломбертс). В таких условиях, если случится отставка тренера, не хотелось бы видеть разобранный "Зенит" в квалификации лиги чемпионов, которая начнётся уже в начале августа. Времени на знакомство с командой, постановку игры у нового тренера, скорее всего, будет минимум. У ЦСКА в нынешнем состоянии шансов выйти в групповой этап лиги чемпионов несравнимо больше.
Игорь Акинфеев
Признайтесь, вы хотите увидеть продолжение сериала под названием "Акинфеев и лига чемпионов"? Когда прервётся его знаменитая рекордная серия? Странно, что никому в голову из отчаянных болельщиков "Спартака" ещё не пришла мысль создать сайт по типу http://spartak-bez-titulov.ru, который кстати создал в своё время болельщик армейцев, и назвать его как-нибудь типа http://suharikov-u-igorya.net. В дни лигочемпионских матчей трафик приносил бы владельцу такого сайта неплохие деньги.
Если же говорить серьёзно, именно в предстоящей лиге чемпионов у Акинфеева есть отличные шансы прервать затянувшуюся ещё с 2006-го года серию без сухих матчей. Дело всё в той же схеме 3-5-2, с изменением на которую в игре ЦСКА стал играть намного сбалансированнее именно в обороне. И уж в 3-ем квалификационном раунде в одном из двух матчей будет хороший шанс оставить свои ворота на замке - соперники там вполне проходимые.
Витиньо и Натхо
При Ганчаренко прогрессируют практически все, но особо отметить стоит именно бразильца и израильтянина. Вернувшийся из продолжительной аренды и возмужавший Витиньо превратился не только в основного игрока армейской команды, но сходу стал её незаменимым винтиком. Лишь в первом официальном матче весны с "Зенитом" он появился по ходу второго тайма, во всех остальных выходил с первых минут и проводил на поле не менее часа, забив по итогам 13-и матчей 6 голов и отдав 5 голевых передач. Запоминается всегда последнее, а в последних двух матчах с "Рубином" и "Анжи" на счету бразильца 3+2 по системе гол+пас. И ему всего лишь 22 - сейчас кажется, что потенциал его ещё далеко не иссяк. Наконец-то, он начал оправдывать ту восьмизначную сумму в заграничной валюте, которую в своё время не поскупился отдать за него Евгений Гинер.
Натхо - сложившаяся боевая футбольная единица, в отличие от Витиньо, но и он заново обрёл себя лишь после прихода Ганчаренко на пост главного тренера ЦСКА. У него был хороший игровой отрезок в конце ноября-начале декабря, когда он за пару недель забил три пенальти - вот все его результативные действия за первую часть сезона. Весной же на его счету четыре гола и четыре голевых передачи, причём с пенальти Бибрас отличился лишь раз. Раскрыться ему помогло место в треугольнике в центре поля рядом с Вернблумом и Головиным. После дисквалификации Ерёменко и бесконечных травм Дзагоева Натхо не только почувствовал доверие к себе со стороны тренера, но и вкус к игре рядом с более молодыми и голодными на умные передачи партнёрами впереди.
Русская молодёжь
ЦСКА последние годы проводит в режиме жёсткой экономии, и в первую очередь это отражается на отсутствии громких приобретений. В таких условиях жизненно важно растить собственную молодёжь и доводить её до основного состава. Это понимал ещё и Слуцкий, но именно при Ганчаренко её стало так много. Головиным уже никого не удивишь (Александр наряду с Фернандесом - единственные игроки ЦСКА в этом сезоне, сыгравшие во всех 30-и матчах чемпионата России), но яркий взлёт 19-летнего Чалова, составившего отличную связку с Витиньо в атаке армейцев и забившего по итогам сезона больше Кокорина, дебюты в основной команде отметившего вчера 20-летие Жамалетдинова и 19-летнего Кучаева - заслуга Виктора Михайловича. 20-летний Гордюшенко успел дебютировать ещё при Слуцком и даже поиграть в лиге чемпионов. Сколько у "Зенита" воспитанников хотя бы младше 24-ёх лет подпускалось к основе в прошедшем сезоне? Правильно, ни одного.
Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
Фото: Официальный сайт ПФК ЦСКА
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