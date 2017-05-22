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Почему ЦСКА заслужил лигу чемпионов

Rusfootball.info объясняет, за счёт кого и чего ЦСКА заслужил место в лиге чемпионов на следующий сезон больше "Зенита".











Цыплят Очки по осени весне считают

Первую часть сезона ЦСКА завершал на третьем месте с отставанием от "Зенита" в три очка. Команду покидал бессменный на протяжении семи лет тренер Леонид Слуцкий, и было совершенно неясно, по какой траектории будет двигаться дальше армейская команда. Безболезненная, как оказалось, смена тренера позволила армейцам в 13-и матчах одержать 9 побед при всего одном поражении. Причём уже в первом матче после перерыва ЦСКА смог не пропустить от "Зенита", который форсировал форму с помощью участия в плей офф лиги Европы. Разница мячей по итогам весеннего отрезка: 26-4. Команда из Санкт-Петербурга за этот отрезок набрала 26 очков против 30-и армейских, трижды уступив соперникам: "Амкару", "Спартаку" и "Тереку". Разница мячей: 17-6. Решающим оказалось домашнее поражение на неготовом домашнем поле "Зенит-Арены" от грозненцев, которое не только позволило стать де-факто чемпионом московскому "Спартаку", но и позволить пропустить вперёд армейцев, которые в последних четырёх турах уже не уступили минимальное очковое преимущество над своими принципиальными соперниками, одержав четыре победы подряд над "Амкаром", "Арсеналом", "Рубином" и "Анжи", не пропустив в этих встречах ни одного мяча.

Виктор Ганчаренко

Главным творцом весеннего рывка стал новый главный тренер Виктор Ганчаренко. Друг Слуцкого, он пришёл в команду в качестве помощника в позапрошлом сезоне, успев почувствовать вкус золотых медалей чемпионата России. Небольшая командировка в "Уфу" получилась удачной, и руководство армейского клуба после объявления об уходе зимой Леонида Викторовича решило не менять резко курс в виде приглашения нового главного тренера со стороны, а доверилось уже своему проверенному человеку.

Почему ЦСКА заслужил лигу чемпионов



Ганчаренко привёл с собой из "Уфы" Виктора Васина, проведшего за эту команду на правах аренды все 17 матчей первой части сезона, изменил схему игры команды на 3-5-2, где Васин стал одним из незаменимых винтиков и добрался до сборной России, где, очевидно, будет основным защитником на грядущем Кубке конфедераций. И даже решающая ошибка в матче со "Спартаком" не покола уверенности тренера в своём подопечном.

Изменение схемы и доверие со стороны тренера молодым позволило армейцам значительно освежить состав спереди, благодаря чему игра ЦСКА стала более сбалансированной сзади и более креативной спереди. Понтус Вернблум перестал получать карточки в каждом втором матче, а Фернандес превратился в правого латераля европейского уровня. По итогам чемпионата армейцы пропустили меньше всех и имеют лучшую разницу забитых и пропущенных мячей, а Игорь Акинфеев побил личный рекорд по сухой серии в чемпионатах России и количеству сухих матчей за сезон.

Мирча Луческу

На фоне сдержанного и обстоятельно излагающего свои мысли порой не хуже Слуцкого главный тренер "Зенита" успел надоесть даже собственным болельщикам на протяжении одного сезона. Спаллетти и Виллаш-Боаш тоже не были паиньками в разговорном жанре, но румын вывел профессиональное нытьё на новый уровень. После неудачных матчей он обвинял всех кого можно и кого нельзя: соперников, судей, поля, игроков, Виталия Мутко, РФС, журналистов. У некоторых болельщиков-мазохистов даже появилась зависимая привычка ждать послематчевые комментарии мистера и гадать, кого же на сей раз обвинит он в некомпетентности.




Негативный фон, несомненно, передавался и футболистам "Зенита". Очевидно, что некоторые игроки открыто выражали недовольство Луческу (Шатов, Ломбертс). В таких условиях, если случится отставка тренера, не хотелось бы видеть разобранный "Зенит" в квалификации лиги чемпионов, которая начнётся уже в начале августа. Времени на знакомство с командой, постановку игры у нового тренера, скорее всего, будет минимум. У ЦСКА в нынешнем состоянии шансов выйти в групповой этап лиги чемпионов несравнимо больше.

Игорь Акинфеев

Признайтесь, вы хотите увидеть продолжение сериала под названием "Акинфеев и лига чемпионов"? Когда прервётся его знаменитая рекордная серия? Странно, что никому в голову из отчаянных болельщиков "Спартака" ещё не пришла мысль создать сайт по типу http://spartak-bez-titulov.ru, который кстати создал в своё время болельщик армейцев, и назвать его как-нибудь типа http://suharikov-u-igorya.net. В дни лигочемпионских матчей трафик приносил бы владельцу такого сайта неплохие деньги.

Если же говорить серьёзно, именно в предстоящей лиге чемпионов у Акинфеева есть отличные шансы прервать затянувшуюся ещё с 2006-го года серию без сухих матчей. Дело всё в той же схеме 3-5-2, с изменением на которую в игре ЦСКА стал играть намного сбалансированнее именно в обороне. И уж в 3-ем квалификационном раунде в одном из двух матчей будет хороший шанс оставить свои ворота на замке - соперники там вполне проходимые.

Витиньо и Натхо




При Ганчаренко прогрессируют практически все, но особо отметить стоит именно бразильца и израильтянина. Вернувшийся из продолжительной аренды и возмужавший Витиньо превратился не только в основного игрока армейской команды, но сходу стал её незаменимым винтиком. Лишь в первом официальном матче весны с "Зенитом" он появился по ходу второго тайма, во всех остальных выходил с первых минут и проводил на поле не менее часа, забив по итогам 13-и матчей 6 голов и отдав 5 голевых передач. Запоминается всегда последнее, а в последних двух матчах с "Рубином" и "Анжи" на счету бразильца 3+2 по системе гол+пас. И ему всего лишь 22 - сейчас кажется, что потенциал его ещё далеко не иссяк. Наконец-то, он начал оправдывать ту восьмизначную сумму в заграничной валюте, которую в своё время не поскупился отдать за него Евгений Гинер.

Натхо - сложившаяся боевая футбольная единица, в отличие от Витиньо, но и он заново обрёл себя лишь после прихода Ганчаренко на пост главного тренера ЦСКА. У него был хороший игровой отрезок в конце ноября-начале декабря, когда он за пару недель забил три пенальти - вот все его результативные действия за первую часть сезона. Весной же на его счету четыре гола и четыре голевых передачи, причём с пенальти Бибрас отличился лишь раз. Раскрыться ему помогло место в треугольнике в центре поля рядом с Вернблумом и Головиным. После дисквалификации Ерёменко и бесконечных травм Дзагоева Натхо не только почувствовал доверие к себе со стороны тренера, но и вкус к игре рядом с более молодыми и голодными на умные передачи партнёрами впереди.

Русская молодёжь




ЦСКА последние годы проводит в режиме жёсткой экономии, и в первую очередь это отражается на отсутствии громких приобретений. В таких условиях жизненно важно растить собственную молодёжь и доводить её до основного состава. Это понимал ещё и Слуцкий, но именно при Ганчаренко её стало так много. Головиным уже никого не удивишь (Александр наряду с Фернандесом - единственные игроки ЦСКА в этом сезоне, сыгравшие во всех 30-и матчах чемпионата России), но яркий взлёт 19-летнего Чалова, составившего отличную связку с Витиньо в атаке армейцев и забившего по итогам сезона больше Кокорина, дебюты в основной команде отметившего вчера 20-летие Жамалетдинова и 19-летнего Кучаева - заслуга Виктора Михайловича. 20-летний Гордюшенко успел дебютировать ещё при Слуцком и даже поиграть в лиге чемпионов. Сколько у "Зенита" воспитанников хотя бы младше 24-ёх лет подпускалось к основе в прошедшем сезоне? Правильно, ни одного.


Владимир Кудряшов, Rusfootball.info

Фото: Официальный сайт ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА Зенит Лига чемпионов Ганчаренко Луческу Акинфеев Витиньо Натхо
Сегодня, 16:00
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20
(5)
№20 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:30) #
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online

ЦСКА, несомненно, заслужил право на квалификацию в ЛЧ. Но заслужил ли весь наш чемпионат потери важнейших ЛЧ очков? Я и рад бы ошибаться, да "старая-престарая гвардия" + необстрелянная в ЕК молодежь навевают мысли о грустных перспективах.
Ладно, нам, вон, подкинули победу СКА и ФК "Тосно" в РФЛ, грех жаловаться.
P.S. А чего нет в голосовалке Ростова и Краснодара?
Регистрация: 12.11.2007
№19 Написал: Pashtigo Москва (Сегодня, 17:29) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
Я сичтаю такой команде как ЦСКА,стыдно играть в 5 защ,это же не УФА или Амкар

Расскажи это Юве или Челси
Регистрация: 21.11.2009
№18 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 17:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
Цитата: Spartacus1971
А что сделал такого Ганчаренко?Никого из первой 4 команд не выиграл,играет в 5 защ,посмотрел бы я как он с такими игроками сыграл бы в 4 защ,так что не надо петь дифирамбы.Я сичтаю такой команде как ЦСКА,стыдно играть в 5 защ,это же не УФА или Амкар.

игра в 3 защитника.так вернее, так как оба крайних играют по всему флангу.и за защиту и за атаку


В итоге это от обороны,читай Газаева.
Регистрация: 12.02.2013
№17 Написал: Valar (Сегодня, 17:26) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
В идеале было бы, ЦСКА не проходит квалификацию

Если так, то это практически 100% чемпионство ЦСКА в следующем году, а оно вам надо ? Это никому не надо. Да и не будем повторять путь "Великого и Могучего" обосравшегося на самом старте еврокубков, но во многом благодаря этому победившего в чемпионате. За чемпионство сами поборемся и другим оставим шансы :) P.S. вообще в еврокубках всем российским клубам удачи и побольше очков в общую копилку


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009
№16 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:21) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
А что сделал такого Ганчаренко?Никого из первой 4 команд не выиграл,играет в 5 защ,посмотрел бы я как он с такими игроками сыграл бы в 4 защ,так что не надо петь дифирамбы.Я сичтаю такой команде как ЦСКА,стыдно играть в 5 защ,это же не УФА или Амкар.

игра в 3 защитника.так вернее, так как оба крайних играют по всему флангу.и за защиту и за атаку


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№15 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 17:18) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
А что сделал такого Ганчаренко?Никого из первой 4 команд не выиграл,играет в 5 защ,посмотрел бы я как он с такими игроками сыграл бы в 4 защ,так что не надо петь дифирамбы.Я считаю такой команде как ЦСКА,стыдно играть в 5 защ,это же не УФА или Амкар.
Регистрация: 12.02.2013
№14 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 17:08) #
  • +1
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online

Цитата: SPV
Только для группы ЛЧ уровень игры , состав , возможности усиления не соответствую у вас ни коим образом.


Оборотитесь на себя. Надеюсь, мой посыл тоже понятен?
Регистрация: 26.01.2007
№13 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 17:01) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Групповой этап заслуживает тот, кто проходит квалификацию. Так что, посмотрим, кто и что заслуживает...

Капитан очевидность.
цска заработал шанс сыграть в квалификации и с этим никто не спорит.
Только для группы ЛЧ уровень игры , состав , возможности усиления не соответствую у вас ни коим образом. Тому подтверждение последние три года европейской феерии и обновленные рекорды, если и пройдете в группу опять получите 4 место и морально истерзанного Гарика. Вот о чем был посыл
Регистрация: 2.02.2012
№12 Написал: петя365 (Сегодня, 16:53) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: serega_user
большинство спартаковских болел - народное быдло)

На том стоит и стояла и будет стоять Русь Кремлёвская вся в скрепках )))))))))))))))
Регистрация: 7.05.2017
№11 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:45) #
  • -9
  •  (11)

Цитата: serega_user
Еще раз подтверждаешь, что большинство спартаковских болел - народное быдло)

Желание неудачи футбольному клубу-это значит человек быдло, так получается?

т.е один криворукий, который пропускай голы за сборную почти с цента , пропускает очередной гол, публику это веселит. А тот кто веселится- быдло выходит.

Не, кони практически вымерли. Остались одни ослы с очень маленьким мозгом.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№10 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:43) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
В идеале было бы, ЦСКА не проходит квалификацию , а Рукожопов продлевает свою серию--Лучшей осенний подарок для болельщика Спартака.

Еще раз подтверждаешь, что большинство спартаковских болел - народное быдло)


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№9 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 16:28) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
..ЦСКА, это история..сила..многолетний лидер...

а "эти"..газировка однако..
Регистрация: 6.09.2013
№8 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:27) #
  • -11
  •  (11)

Цитата: cska1971
По Вашему, следить за "неудачами" других является признаком высокого интеллекта?


Ваш же для ваших же быдланов создал сайт для глума над Спартаком.
А спартаковцам это не нужно. Кто следит за футбольными новостями , ему хочешь не хочешь приходится читать немедленную новость как только Очкофей Рукожопов пропустил очередной гол.

Или ты предлагаешь вообще новости не читать футбольные? Странный ты какой-то.


В идеале было бы, ЦСКА не проходит квалификацию , а Рукожопов продлевает свою серию--Лучшей осенний подарок для болельщика Спартака.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№7 Написал: Гастэряну (Сегодня, 16:24) #
  • +7
  •  (11)

Цитата: maradona72

Болельщик Спартака , как правило, выше интеллектом

скажи это жителям Тулы. и ты точно исключение из тобой же установленного правила.
Регистрация: 25.02.2016
№6 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:23) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: cska1971
Цитата: SPV
Поучаствовать в квалификации заслуживают, групповой этап никак нет.


Групповой этап заслуживает тот, кто проходит квалификацию. Так что, посмотрим, кто и что заслуживает...

Шампиньоны выступают в роли "решалы" smirk думал чемпионство на них окажет положительное влияние, но нет...деградация головного мозга у некоторых товарищей значительно ускорилась))


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№5 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 16:20) #
  • +7
  •  (11)
online

Цитата: SPV
Поучаствовать в квалификации заслуживают, групповой этап никак нет.


Групповой этап заслуживает тот, кто проходит квалификацию. Так что, посмотрим, кто и что заслуживает...

Цитата: maradona72
прекрасно знает и помнит


По Вашему, следить за "неудачами" других является признаком высокого интеллекта?
Регистрация: 26.01.2007
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:13) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
ЦСКА заслужил, без вопросов!
А спортаг - нет!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:12) #
  • -14
  •  (18)

Странно, что никому в голову из отчаянных болельщиков "Спартака" ещё не пришла мысль создать сайт по типу http://spartak-bez-titulov.ru
, который кстати создал в своё время болельщик армейцев, и назвать его как-нибудь типа http://suharikov-u-igorya.net
.

Болельщик Спартака , как правило, выше интеллектом , он и без какого-та сайта или шпаргалки прекрасно знает и помнит сколько матчей подряд пропускает Легенда в ЛЧ.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№2 Написал: nedva Russia (Сегодня, 16:07) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Зачем так много "букав"?

Любому и так понятно почему ЦСКА, а не Зенит заслужил ЛЧ.
Регистрация: 23.11.2009
№1 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 16:06) #
  • -10
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Поучаствовать в квалификации заслуживают, групповой этап никак нет.
Регистрация: 2.02.2012
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